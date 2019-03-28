Bu Opel Astra'yı çok seveceksiniz!

1963 yılında, şeritleri ile dikkat çeken Kadett A ve oldukça görkemli ve şık tasarımı ile Kadett B ile bu serüvene başlamıştır. Kadett ile namını yürüten marka daha sonra bayrağını Astra’ya bırakmıştır. Daha sonra Opel’in en vazgeçilmez modellerinden olmuştur. Kadett'in yeni nesli Astra, bir ilk olarak yan darbe koruması, koltuklarda kaydırmaz koltuk destek rampaları ve emniyet kemer gergileri ile Opel Güvenlik Sistemi'ne sahip olmuştur. Opel bu konuda öncü marka ünvanını kazanmıştır. Opel modelleri yenilikçi, kullanışlı, tutumlu, erişilebilir olma özelliğiyle oldukça popüler araçlardır.

Opel Astra sürüş bakımından değil, kullanım açısından da kolaylık üzerine kurulu bir tasarım ürünüdür. Opel Astra, renk çeşitleri bakımından opak ve metalik renk alternatifleriyle oldukça göz alıcıdır. İsteyenlere opsiyonel olarak elektrikli sunroof özelliği ile soğuk sabahlarda sıcak karşılama arayan sürücüler için direksiyon simidi ısıtması ve ön koltukların ısıtması ile iki ayrı klima yönetimi, sürücü ve ön koltuk sıcaklık ayarı yapabilme özelliği, Astra’da bulunan bilgi ve eğlence sistemleri sayesinde Handsfree telefon görüşmesi yapabilmesi ve sürücü isteğine göre stil paketleri, alaşımlı jant modelleri, güvenlik koruma, konfor, bakım, taşıma ve taşıyıcı aksesuarları ile opsiyonel olarak Opel ailesi müşterilerine değer kazandırmıştır.







Opel Astra, dizel ve benzin yakıtla çalışan güçleri 110kW - 150HP ve 147kW-200HP arasında değişen motorlara sahip olup, manuel ve otomatik vites seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Güvenlik özellikleri bakımından park sensörü, tek tuş ile çalışan elektronik park freni, yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi gibi önemli donanımlar da yeni Astra’nın detayları arasında gözüküyor. Opel Astra, motor konumu, motor hacmi ve yakıt sistemi olarak yüksek motor gücüne sahiptir. Opel motorları sportif, pürüzsüz ve son derece güçlüdür.

Çalışma teknolojisi bakımından dizel motorların, benzinli motorlara göre çok daha verimli olduğu söylenmektedir. Dizel motorlu araçlar daha yüksek teknolojiye sahip olduğu için bunların periyodik bakım maliyetleri daha yüksektir. Fiyat farkıyla ekonomiklik birbirine çok paralel çizgide ilerler. Dizel ya da benzinli araç alırken, öncelikle kullanıcının, bu ikilemde kalmaması için taşıtı ne kadar kullanacağına bakması gerekmektedir. Opel Astra otomatik dizel yakıtının, kasası, model yılı, motor gücü, nereden akaryakıt alındığı, şehiriçi ve şehirdışı karma tüketimleri, yol bilgisayarı, depo fullemesi ve yük durumunun olması farkları ortaya çıkaracaktır.

Opel, aynı zamanda yeni donanımlarıyla, yüksek motor gücüne, yüksek sürüş performansı, üst düzey güvenlik donanımı, panoramik cam tavan, geniş bagaj hacmi, Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma sistemi, dokunmatik renkli ekran, üstün teknik özelliklere ve konforlu iç tasarıma sahiptir. Gece görüşü, sürüş dinamikleri, hız sabitleyici, kol dayama, ergonomik aktif koltuklar, bel desteği, bacak minderi uzantısı, mükemmel oturma pozisyonu, masaj, çift yönlü klima, LED arka farları, LED gündüz farları, otomatik park asistanı, 3D navigasyon sistemi, sürücü bilgi ekranı, şerit takip ve araç takip sistemleriyle daha güvenli daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Kendi segmentleri arasında olabileceği en iyi araç olarak görülür. Prestij bakımından en iyi niteliklere sahiptir. Opel, rakiplerine göre, en başta konfor olmak üzere, malzeme kalitesi, hacim ve estetik hissi uyandırmaktadır. Opel, teknoloji bakımından da kendi segmentine göre en iyilerdendir.

Opel Astra ile standart gelen özellikler; Enjoy Serisi:

ESP, ABS, Yokuş kalkış desteği

Ön, yan ve perde hava yastıkları

Elektrikli ön ve arka camlar

Hız sabitleyici

60/40 katlanabilir arka koltuklar

ISOFIX

LED gündüz farları

USB ve Bluetooth bağlantısı

Deri kaplı direksiyon

Klima

6 yönlü ayarlanabilir Sürücü koltuğu, 4 yönlü ayarlanabilir yolcu koltuğu

Krom ızgara

Design ile gelen ek özellikler:

Enjoy modelinin tüm donanımları

Ön sis farları

IntelliLink bilgi eğlence sistemi

Arka park sensörü

Koyulaştırılmış arka camlar

16 inç alaşımlı jantlar

Elite ile gelen ek özellikler:

Design modelinin tüm donanımları

Yağmur sensörü

Işığa duyarlı otomatik kararan iç dikiz aynası

Otomatik yanan farlar (tünel algılama)

İklim kontrollü klima

Elektronik park freni

Ön ve arka park sensörü

17 inç alaşımlı jantlar

Krom kaplı ön cam çerçevesi

Dynamic ile gelen ek özellikler:

Elite modelinin tüm donanımları

Opel Eye

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi

Siyah iç tavan kaplaması

LED arka farlar

Excellence ile gelen ek özellikler:

Dynamic modelinin tüm donanımları

IntelliLux LED matrix ön farlar

Gelişmiş park pilotu

Geri görüş kamerası

Premium Morrocona iç tasarım

Alarm sistemi

Otomatik katlanan yan aynalar

Krom kaplı kapı eşikleri

Opel Astra fiyat listesine gelecek olursak,

Benzin ve dizel olmak üzere yakıt tipi seçenekleri, 1,4 150 HP Benzinli ve 1,6 136HP ve 150HP benzinli ve dizel seçenekleri ile Opel Astra’ya bu aya özel kampanyalarla uygun ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hurda indirimi, ÖTV indirimi ve cazip finansman seçenekleri bulunmaktadır.

Opel Astra’ya sahip olmak şimdi Çetaş’ta çok daha kolay. Sizlere özel indirimi ile Opel Astra HD Dynamic 1,4 150 HP, Sunrooflu sadece 119.000 TL’den başlayan fiyatlarla Çetaş’ta sizleri bekliyor.

50.000 TL kredi, 20 ay ve %0,99 ya da %1,29 faiz,

36,000 TL kredi, 12 ay ve %0 faiz seçenekleri ile sahip olabilirsiniz.

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Opel, satış hizmetlerinde geçmiş nesilden bu nesile güler yüzlü, müşterilerine ödeme imkanlarını, kampanyalarını ve ödeme seçenekleri ile satış oranlarının üst seviyesine adını yazdırmıştır. Opel satış bayiilerinde, satış sonrası garanti, teknik hizmet ve 7/24 yol yardım uzmanları ile müşterilerinin güvenini her daim kazanmayı başarmıştır

Opel’in yeni araç garantisi ne kadar kilometre yaparsanız yapın iki yıl boyunca huzur içinde olmanızı sağlıyor.