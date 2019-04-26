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Almanya altın renkli Panamera'yı trafikten men etti

Almanya altın renkli Panamera'yı trafikten men etti

Alman polisi, altın renginde kaplanmış bir Porsche Panamera’yı trafikten men ederken bu karara gerekçe olarak diğer sürücüleri rahatsız etmesini gösterdi.

Almanya'da altın rengi ile kaplanmış bir Porsche Panarema trafikten men edildi. Alman polisi bu karara gerekçe olarak aracın renginin diğer sürücüleri rahatsız etmesini gösterdi. 

Webtekno'nun haberine göre, Alman polisi daha önce de altın kaplama bir Lamborghini’yi aynı gerekçeyle trafikten men etmişti. O aracın sahibi polis yönergelerine uyarak aracın kaplamasını söktürmüş ve böylece aracına kavuşmuştu. Benzer bir sürecin bu Porsche için de yaşanması bekleniyor.

Polis, daha önce birkaç defa durdurup uyardığı aracın sahibi kaplamaları sökmek için çaba göstermeyince aracı trafikten uzaklaştırıldı. Almanya’da bu tarz kaplamaların fiyatları 2,500 euro ile 5,000 euro arasında değişiyor.

Araçların trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde kaplanması, Türkiye dahil pek çok ülkede yasak.

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