Zencefilin 12 etkili faydası!

Zencefil, dünyanın her yerinde bulunan ve şifa kaynağı olarak görülen baharattır. Toz, kurutulmuş ve taze zencefil olarak tüketilir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan zencefil uzmanların tavsiye ettiği bir baharat türüdür. Yemeklere lezzet vermesiyle bilinen zencefil aynı zamanda kozmetik ürünlerinde de sıkça kullanılmaktadır.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

MİDE BULANTISINI HAFİFLETİR

Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Kemoterapi gören kanser hastaları, bulantı ve kusma semptomlarını hafifleteceği için bu kökten yararlanabilirler. Mide bulantısı, kusma ve migren semptomlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE İYİ GELİR

Zencefil, her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmak için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay, bir diaphoretik gibi davranır ve terlemeyi artırarak toksinleri vücuttan atar.

SİNDİRİMDE FAYDA SAĞLAR

Zencefilin sindirim sürecini kolaylaştırıcı etkisi olduğu keşfedilmiştir. Yemekten sonra yükselen şeker seviyeleri, midenin içeriğinin doğal boşalma oranını azaltmasına neden olabilir. Yüksek şeker seviyelerini düzenlemeye ve mideyi yatıştırmaya yardımcı olur, böylece düzenli ritmini korur. Bununla birlikte, yediğimiz gıdalardan besin ve mineral emilimini arttıran bir dizi bileşiğe sahiptir.

AŞIRI GAZ BİRİKİMİNİ ÖNLER

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir. Bunun anlamı, aşırı gaz eliminasyonunu indüklemesidir. Aşırı gaz sizi rahatsız edici bir durumda bırakmaktan çok daha fazlasını yapar. Sisteminizde biriken aşırı gaz yukarı doğru çıkarken gövde içinde hassas organlara baskı yapabilir. Küçük bir parça zencefil çiğneme, gazı sağlıklı bir şekilde dışarı atmaya yardımcı olabilir ve ayrıca gazın tekrar birikmesini önler.

ARTRİT AĞRISINI AZALTIR

Zencefilin kemik sağlığını güçlendirdiği ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip gingerol içerir. Gingerol doğrudan osteoartrit, diz iltihabı ve romatoid artritteki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, vücudu etkilemeye başlamadan önce sitokinler ve kemokinler gibi enflamatuar bileşikleri de bastırır.

ASTIMI HAFİFLETİR

Zencefil, solunum hastalıklarını tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, anti-inflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan Zerumbone, astımı rahatlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, allerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde Th2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefilin bunu baskılayabildiğini göstermektedir.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Çalışmalar zencefilin kalori yakımına ve açlığı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

KARACİĞERE KORUMA SAĞLAR

Tüberkülozdan muzdarip insanlar hepatotoksisiteyi önlemeye yardımcı olduğundan zencefilden yararlanabilirler. Ayrıca, kadmiyumun önemli miktarda alınmasından dolayı karaciğere zarar veren kadmiyum zehirlenmesine karşı da koruma sağlar. Zencefil esansiyel yağı, obezite nedeniyle ortaya çıkan alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterir.

KANSERİ ÖNLER

Zencefildeki gingerol gibi organik bileşikler, meme kanseri ve diğer birçok kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kolorektal kansere yol açabilen kolonda karsinojenik aktivitenin önlenmesine yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptirler. Bunun yanı sıra gingerolün cilt kanserine karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

BEYNİ GELİŞTİRİR

Zencefilin, bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltarak geciktirdiği bilinmektedir. Bu zararlı faktörlerin yaşa bağlı bilişsel gerilemede etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle zencefil, güçlü besleyicileriyle beyin hasarı riskini azaltır ve hafızanız bozulmadan kalır.

KAS AĞRISINI GİDERİR

Zencefilin, kas ağrısını ve egzersizden kaynaklanan ağrıyı azaltmada faydalı olduğu bilinmektedir.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Zencefil LDL kolesterol seviyelerini düşürerek ve HDL kolesterol seviyelerini artırarak kardiyovasküler sağlığı korur. Ayrıca kan pıhtılaşma riskini azaltır, böylece hipertansiyonu düzenler ve kalbinizi sağlıklı tutar.