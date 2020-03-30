Zahide Yetiş'le ev yapımı eriştenin tarifi! Erişte çeşitleri ve tarifleri nelerdir?

Evde kalma süreci arttıkça hanımlar mutfakta birçok ürünü kendi yapmayı deniyor. Bunlardan biri de ev yapımı erişte tarifi. Zahide Yetiş’le programında sağlık için doğal tarifler veren Dr. Feridun Kunak erişte çeşitlerinin tarifini anlattı. Biberlisinden ıspanaklısına ve pancarlısına kadar birçok çeşidi olan eriştenin yapılışı çok kolay. İşte ev yapımı eriştenin yapılışı ve malzemeleri…

EV YAPIMI ERİŞTENİN MALZEMELERİ

1 kilo un

6 yumurta

Az su

Renk katmak için sebze suyu kullanabilirsiniz

EV YAPIMI ERİŞTE YAPILIŞI

Un ve yumurtaları karıştırın ve hafif suyla yoğurun. Sebze suyunu ekleyin ve kesin.

ÖNERİ

Ispanak püreli, kırmızı kapya biberli, pancarlı, havuçlu veya domatesli yapabilirsiniz.