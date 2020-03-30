Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5089
  • 7,2136
  • 339.294
  • 87432.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Zahide Yetiş'le ev yapımı eriştenin tarifi! Erişte çeşitleri ve tarifleri nelerdir?

Zahide Yetiş'le ev yapımı eriştenin tarifi! Erişte çeşitleri ve tarifleri nelerdir?

Zahide Yetiş'le ev yapımı eriştenin tarifi! Erişte çeşitleri ve tarifleri nelerdir"

Evde doğal erişte yapımı merak ediliyor. Evde kendi eriştesini yapmak isteyen hanımlar erişte tarifleri araştırıyor. Zahide Yetiş'le programında Dr. Feridun Kunak pancarlısından biberlisine kadar eriştenin yapılışını anlattı. İşte birçok çeşidi olan eriştenin tarifi…

Evde kalma süreci arttıkça hanımlar mutfakta birçok ürünü kendi yapmayı deniyor. Bunlardan biri de ev yapımı erişte tarifi. Zahide Yetiş’le programında sağlık için doğal tarifler veren Dr. Feridun Kunak erişte çeşitlerinin tarifini anlattı. Biberlisinden ıspanaklısına ve pancarlısına kadar birçok çeşidi olan eriştenin yapılışı çok kolay. İşte ev yapımı eriştenin yapılışı ve malzemeleri…

EV YAPIMI ERİŞTENİN MALZEMELERİ

1 kilo un

6 yumurta

Az su

Renk katmak için sebze suyu kullanabilirsiniz

EV YAPIMI ERİŞTE YAPILIŞI

Un ve yumurtaları karıştırın ve hafif suyla yoğurun. Sebze suyunu ekleyin ve kesin.

ÖNERİ

Ispanak püreli, kırmızı kapya biberli, pancarlı, havuçlu veya domatesli yapabilirsiniz.


Şehir Hastaneleri koronavirüsün yayılma hızını düşürüyor

Şehir Hastaneleri koronavirüsün yayılma hızını düşürüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor

Koronavirüsten dolayı artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi