Zahide Yetiş'le ev yapımı eriştenin tarifi! Erişte çeşitleri ve tarifleri nelerdir?
Evde doğal erişte yapımı merak ediliyor. Evde kendi eriştesini yapmak isteyen hanımlar erişte tarifleri araştırıyor. Zahide Yetiş'le programında Dr. Feridun Kunak pancarlısından biberlisine kadar eriştenin yapılışını anlattı. İşte birçok çeşidi olan eriştenin tarifi…
Evde kalma süreci arttıkça hanımlar mutfakta birçok ürünü kendi yapmayı deniyor. Bunlardan biri de ev yapımı erişte tarifi. Zahide Yetiş’le programında sağlık için doğal tarifler veren Dr. Feridun Kunak erişte çeşitlerinin tarifini anlattı. Biberlisinden ıspanaklısına ve pancarlısına kadar birçok çeşidi olan eriştenin yapılışı çok kolay. İşte ev yapımı eriştenin yapılışı ve malzemeleri…
EV YAPIMI ERİŞTENİN MALZEMELERİ
1 kilo un
6 yumurta
Az su
Renk katmak için sebze suyu kullanabilirsiniz
EV YAPIMI ERİŞTE YAPILIŞI
Un ve yumurtaları karıştırın ve hafif suyla yoğurun. Sebze suyunu ekleyin ve kesin.
ÖNERİ
Ispanak püreli, kırmızı kapya biberli, pancarlı, havuçlu veya domatesli yapabilirsiniz.