Yüzdeki kızarıklığın sebebi roza olabilir
Yüzünüz zaman zaman veya aniden kıpkırmızı oluyor ve bu durum sık tekrar ediyorsa rozasea hastalığınız olabilir. Yüzde kızarıklık, yanma, batma hissi, damarlarda belirginleşme, sivilce benzeri kızarıklıklar roza hastalığı belirtileri arasında yer alıyor. Peki, roza tedavisi nasıl olur?
Son yıllarda roza hastalığı şikâyetleri artmaya başladı. Bu hastalığın birçok nedeni olabileceğini söyleyen uzmanlar, roza hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, yaygın olarak “gül hastalığı” ya da “gülleme” şeklinde de tanımlanan rozasea hastalığının asıl nedeninin damarsal aşırı reaksiyon olduğunu belirtti.
Tuba İşeri, bununla birlikte mide hastalıkları, tansiyon, akarlar ve ciltte bulunan bir parazit enfeksiyonun da hastalığın nedenleri arasında yer alabildiğini ve yıllarca sürebildiğini ifade etti.
ROZA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Dr. Tuba İşeri, hastalığın ileri süreç belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında şu ifadeleri aktardı:
“Hastalıkla ilk karşılaştığımızda sadece yüzde aşırı kızarma ve damar genişlemesi gözlemlenebilir. Fakat ilerleyen vakalarda yüzde iltihaplı sivilce benzeri yaralar meydana gelmeye başlayabilir. İşte bu durumda doktorunuz size bazı ilaçlar kullanmanızı önerebilir ve ilaçlarla beraber yüzünüzde yerleşmiş kızarıklık var ise lazer tedavisi ile de desteklenmesi gerecektir.”