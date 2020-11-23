Yüzdeki kızarıklığın sebebi roza olabilir

Son yıllarda roza hastalığı şikâyetleri artmaya başladı. Bu hastalığın birçok nedeni olabileceğini söyleyen uzmanlar, roza hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.



Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, yaygın olarak “gül hastalığı” ya da “gülleme” şeklinde de tanımlanan rozasea hastalığının asıl nedeninin damarsal aşırı reaksiyon olduğunu belirtti.

Tuba İşeri, bununla birlikte mide hastalıkları, tansiyon, akarlar ve ciltte bulunan bir parazit enfeksiyonun da hastalığın nedenleri arasında yer alabildiğini ve yıllarca sürebildiğini ifade etti.

ROZA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Dr. Tuba İşeri, hastalığın ileri süreç belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında şu ifadeleri aktardı: