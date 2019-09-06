Gaziantep mutfağının baştacı: Yuvalama tarifi

Yuvalama, Gaziantep mutfağında ayrı bir yer tutmuş bir yemek çeşididir. Yapımı oldukça meşakkatli olan bu yemeğin en zor kısmı köftelerini yuvarlama kısmıdır aksi takdirde bir dikkatsizlik sonucunda köfteler dağılabilmektedir. Özellikle Ramazan Bayramlarının kati suretle olmazsa olmazı yuvalama, büyük bir işçilik ve emek harikasıdır. Günler öncesinden hazırlığına başlanan yuvalama ailenin bütün üyeleriyle imece usulü yapılır. Et ve pirinç unu ile yoğurulmuş taneler kuş gözü küçüklüğünde yuvarlanır, yardımlaşmanın verdiği birlik beraberlik ve hoş sohbetle saatler içinde yuvarlanarak bitirilir.

YOĞURTLU YUVALAMA ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kuzu incik

1 su bardağı nohut(bir gece önceden ıslatılmış)

3 adet arpacık soğan

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tereyağı(üzeri için)

1 çay kaşığı pul biber(üzeri için)

1 tatlı kaşığı nane(üzeri için)

Minik Köfteler İçin:

150 gram kıyma

3 yemek kaşığı kırık pirinç

1 yemek kaşığı köftelik ince bulgur(ıslatılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yoğurtlu Sosu İçin:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

2,5 su bardağı su

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

YOĞURTLU YUVALAMA ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Süzülen pirinç ve köftelik ince bulguru rondoya konmadan önce iyice süzülmesi ve iyice kurutulması yemeğin kıvamı için şarttır.

Yumurta ve yoğurtlu karışıma kaynayan suyu azar azar ilave etmezseniz yoğurt ve yumurtanın dokusu değişecek ve kullanamaz hale gelecektir.

YOĞURTLU YUVALAMA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Arpacık soğanı 1 tatlı kaşığı tereyağıyla kavurun. Etleri ilave edin ve 5 dakika kadar soğanlarla kavurun. Nohutları ve suyu ilave edip düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Su kaynayınca kapağını kapatın ve düdüğün ötmesini bekleyin. Düdük öttükten sonra tencerenin altını kısın ve 15-20 dakika bekleyin. 15-20 dakika sonra ocağın altını kapatın ve buharı dışarı çıkartın. Tüm buharın çıktığına emin olduktan sonra dikkatlice tencerenin kapağını açın. Etin suyunu süzün. Soğanları yemekten ayıklayın ve etlerle nohutları bırakın. Etleri didikleyin. Süzdüğünüz et suyunun içine nohut ve didiklenmiş etleri tekrar ilave edin.

Minik Köftelerin Hazırlanışı:

Pirinci sıcak suda 15-20 dakika bekletin ve süzün.

Süzdüğünüz pirinci kıyma ve köftelik ince bulguru karıştırın ve rondo yardımıyla toz kıvamına getirin.

Kıyma, un ve rondodan geçirdiğimiz bulgur ve pirinci bir kaba alın ve yoğurun. Diğer malzemeleri de ekleyin ve harç iyice karışana kadar devam edin.

Bezelye veya nohut büyüklüğünde yoğurun ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Yoğurt Sosun Hazırlanışı:

Yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Azar azar ölçülü suyu ilave edin ve iyice karıştırın.

Kaynayan et suyundan ilave edin ve karışımların ısısını dengeleyin.

Yoğurtlu karışımı azar azar kaynayan et suyuna ilave edin ve bu aşamada çırpma teli kullanın.

Ocağın altını kısın. Üzerine eritilmiş tereyağında lezzetlenmiş pul biber ve naneyi ilave edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!