Yuvalak köfteyi yiyen tarifini merak ediyor!

“Urfa Usulü Yuvalak Köfte Nasıl Yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya ilgi duyan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Şanlıurfa mutfağının oldukça çeşitli olduğunu ve bu çeşitlerle neredeyse tüm Türkiye’yi kendine hayran bıraktığının farkındayız. İşte o meşhur Şanlıurfa yöresine özgü yemeklerden bir tanesi de Urfa Usulü Yuvalak Köftedir. Yuvalak köfte pek çok farklı yörede yapılmaktadır ancak tahmin edersiniz ki her yörede farklılık göstermektedir.

06 Ağustos 2019 Salı 17:53
06 Ağustos 2019 Salı 17:53
Yuvalak köfteyi yiyen tarifini merak ediyor!
Urfa usulü Yuvalak Köfteyi Urfaya yolunuz düşerse kesinlikle tatmalısınız ama tabi ki bu lezzetten mahrum kalmamak için kendiniz de evde yapmayı deneyebilirsiniz. Birazdan vereceğimiz tarif sayesinde en az Urfa’da yiyeceğiniz kadar lezzetli bir Yuvalak Köfte yapabilirsiniz. Yuvalak Köfte aynı zamanda vereceğiniz ziyafetler için de menünüzde oldukça şık duracak bir yemek tercihi olabilir. Vereceğimiz tarifle yapacağınız Urfa usulü Yuvalak Köfte’yi misafirleriniz çok beğenecek. İşte Urfa usulü Yuvalak Köfte tarifi…
 
YUVALAK KÖFTE (URFA) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
250 gr ince bulgur
100 gr yağsız ve sinirsiz kuzu eti (Urfa deyimi ile kara et) 1 tatlı kaşığı isot
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
2 çorba kaşığı un
1 çay bardağı süt
Tuz
 
YUVALAK KÖFTE (URFA) NASIL YAPILIR?
 
Bazı yemek tarifleri fazlaca zaman ve emek ister. Bu da onlardan biri...
Bulgur az miktarda su ile yumuşatıp isot ve tuz ile yoğurun. Köftelere istediğiniz şekli verip kızdırılmış ayçiçeği yağında kızartın.
Kuzu etini küçük parçalar halinde kesin. Tencereye aktarıp üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın. Üzerinde biriken köpükleri alın. Etler haşlanınca suyundan bir bardak kadarını daha sonra kullanmak üzere ayırın. 
Bir tencerede unu tereyağı ile kavurun. Azar azar süt ve etsuyunu ilave edip sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın. Kuzu eti ve köfteleri de ekleyip kısık ateşte 25 dakika kadar pişirin. İsteğe göre sarımsaklı yoğurt ve kızartılmış patlıcan ile servis edebilirsiniz.
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