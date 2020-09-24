Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal modaya Türkan Sultanla veda etti

Türk modasının öne çıkan modacılarıdan Yıldırım Mayruk, jübile defilesiyle çok konuşuldu. Bülent Ersoy'dan Şağla Şikel'e ve İvana Sert'e kadar birbirinden farklı isimlerin de yer aldığı geceye damgasını vuran Türkan Şoray oldu. Şoray, Yıldırım Mayruk imzalı kıyafetiyle göz kamaştırdı.



Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından üretildi. İşlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü defileyi izleyenler tarafından çok beğenildi ve gelen davetliler ayakta alkışladı. Gece kostümlerinden gelinliklere uzanan defile 5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumla gerçekleşti. Sosyal medyada birçok takipçi tarafından geceye beğeni yağdı.