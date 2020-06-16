Yılan ısırması damara denk gelirse 15 dakika içinde öldürebilir! Yılan ısırmasında ilk müdahale nasıl olmalı?

Havaların ısınmasıyla yılan ısırması şikâyetleri de arttı. Yılan ısırması sonucu zehirlenmelerin de sık görüldüğünü belirten uzmanlar, yılan ısırmasında ilk müdahaleyi anlattı. Kayseri'de Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, yılan ısırmalarına karşı uyarıda bulunarak, "Yılan ısırmasında yapılacak ilk şey, o bölgenin hemen temiz suyla yıkanmasıdır." dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtoğlu, yaz ayları ile birlikte yılan ısırması sonucu zehirlenmelerde artış olduğunu söyledi. Yılanın ısırdığı bölgenin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, şunları söyledi:

"Baş, boyun ve kollardan ısırma olasılığı oldukça yüksektir ve riskleri mevcuttur. Alt bölgelerde olursa risk biraz daha azdır. Çok nadiren damara denk gelirse 15 dakika içinde öldürebilir. Yılan ısırmasında risk grubunda en başta çocuklar gelmektedir. Daha sonra yaşlılar, kalp hastaları ve şeker hastaları gelmektedir. Onlar için yılan ısırmaları oldukça risklidir. Yılan ısırmasında 4 veya 6 saat içinde bölgesel ve sistemik bulgular varsa zehirlenme olduğu yüzde 100 kesin oluyor. Bu saat aralıklarında hiçbir belirti olmazsa bunun adına biz 'kuru sokma' diyoruz. Zehir yok ve sadece ısırıyor. Toksin olmadığı içinde hastada hiçbir belirti vermiyor."

YILAN ISIRMASINDA İLK YAPILACAK ŞEY NEDİR?

Yılan ısırmalarında yapılması gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Kurtoğlu, şunları söyledi: