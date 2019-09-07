Yeşil erik 7 konuda şifa etkisi yapıyor!

Yeşil erik tüketimi oldukça fazladır. Hamile kadınların aşerdigi, çocukların çok sevdiği yeşil eriğin lezzeti kadar faydaları da çok. Vücudumuzun sağlığı için önemli bir yere sahip olan yeşil erik çok sık tüketilen meyvelerdendir. Ekşi bir tadı olan yeşil eriği tuzla sevenlerde çok fazla. Bu kadar sevilen “yeşil eriğin faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin devamında sizlerle…

YEŞİL ERİĞİN 7 FAYDASI

Özellikle bolca tüketilebilen ve kalorisi çok az olan bu meyve, zayıflama diyetlerinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Kişilerin şeker ihtiyacında çilek ve erikten oluşan bir kâse meyveyi tüketmeleri yeterli olacaktır. Eriğin tuzlanarak yenmesi vücutta su tutulmasına ve ödem oluşmasına neden olur bu da dolaylı yoldan kilo almayı tetikleyecektir. Bu nedenle erik tek başına yenilmelidir. Pek çok çeşidi bulunan erik kaynatılarak komposto şeklinde tüketildiğinde özellikle anne sütünün artmasında ve kabızlık probleminin ortadan kalkmasında oldukça etkilidir. Erik tip 2 diyabet hastalarında kan şekerinin dengelenmesi ve düşürülmesinde faydalıdır. Özellikle yaz aylarında 200 grama yakın rahatlıkla tüketilebilir.

KOLESTEROLÜN DOĞAL İLACIDIR

Erik, yine içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde kolesterolün kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Tek başına kötü kolesterolü düşürmek için yeterli değil ancak, okside olmuş kolesterolün damar içinde birikmesini önleyerek damar tıkanıklığı ve buna bağlı kalp hastalıklarından korunmamızı sağlayan meyveler arasında sayılabilir. C vitamini aynı zamanda astım, osteoartrit, kolon kanseri ve romatizma gibi hastalıklardan korunmak için de kritik öneme sahip vitaminlerden biridir.

KANSIZLIĞI GİDERİR

Kansızlık, demir eksikliği gibi hastalıklar başta yorgunluk ve şişmanlık olmak üzere saç dökülmesi, hamile kalamama gibi ciddi sorunlara yol açar. Yeşil eriğin faydaları arasında demir ve kalsiyum içermesi vardır. Sağlıklı beslenme eşliğinde günde bir avuç yeşil erik yiyerek kansızlığın üstesinden gelebilirsiniz.

KİLO VERDİRİR

Açlık ve tokluk hissinin belirlenmesinde en büyük etkenlerden biri kan şekeridir. Eğer, kan şekeri dengede olursa gibi acıkır ya da doyduğunuzu hissedersiniz. Bunu sağlamanın en garantili yollarından biri de kan şekerini dengeleyen yeşil erik gibi besinler tüketmektir. Yeşil erik, bu özelliğiyle kilo verdirir ve ara öğünler için çok ideal bir meyvedir. Bir kase yeşil erik ortalama 50 kaloridir.

VÜCUTTA SARKMAYI ÖNLER

Diyet yapmayı erteleyenlerin en büyük korkularından biri, kilo verdiklerinde deride sarkma olacağıdır. Oysaki yeşil erik gibi C vitamini açısından zengin ve bağ dokusunu güçlendiren meyvelerle beslenmek hem sarkmaları önler hem de cildin genç kalmasını sağlar. Yeşil eriğin faydalarından biri de sağlıklı beslenme eşliğinde günde bir avuç yeşil erik yiyerek sarkmaların üstesinden gelebilirsiniz.

KABIZLIĞA ÇARE OLUR

Sağlıklı çalışan sindirim sisteminin belirtisi günde bir veya 2 kez büyük tuvalete çıkmaktır. Ancak kabızlık yaşayanlar için bu hayal gibi görünür. Oysaki günde bir avuç yeşil erik yiyerek kabızlığın üstesinden gelebilirsiniz. Sindirilebilir lif açısından zengin olduğundan, mide gazı, kabızlık ve gaz problemini önler.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Güçlü bir bağışıklık sisteminin anlamı şudur: Herkes hasta olurken siz sağlam ve keyifle hayata devam edersiniz. Aids, kanser gibi ürkütücü ve acı veren hastalıklardan korunursunuz. İşte, yeşil erik içerdiği yüksek oranda C vitaminiyle bağışıklığı güçlendirir.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUR

Yeşil erik tüketenlerin astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve çok kronik akciğer sorunları gibi akciğer sorunlarından korunduğu saptanmıştır. Eğer sigara içiyorsanız, gördüğünüz zararı bir nebze olsun azaltmak için günde bir avuç yeşil erik yiyebilirsiniz. Yaşlılarda düzenli olarak yeşil erik tüketmenin görme sorunlarını önlediği düşünülmektedir.