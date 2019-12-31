Yeni yılda burçlar ne söylüyor? 1 Ocak 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

1 Ocak 2020 Çarşamba günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Yeni yılın ilk gününde oldukça güzel enerjiler var. Kalabalıklardan uzak olmak, kendi başına kalmak isteyebilirsin. Gün ortasında sorumluluklarını halletmek üzere harekete geçebilirsin. Gayretli bir şekilde işlerine dört elle sarılmak sana iyi gelecektir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Yeni yıla arkadaşlarınla birlikte girmiş olabilirsin. Bugün de onlarla birlikte olmak istiyorsun. Yeni bir yıl başlıyor. İsteklerini kâğıda dökmek kendini iyi hissettirebilir. Hassasiyetin hayli yüksek. Plüton’un da etkisiyle önemli kararlar verebilirsin. Ne istediğini biliyorsun.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Fedakarlığının yüksek olacağı enerjiler var. Özellikle senin için önem taşıyan bir kadın için, bu annen olabilir, hayli fedakâr ve verici davranacaksın. Duyguların hayli yoğun olabilir bugün. Yeni yıla kararlı bir şekilde giriyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün uzaklardan alacağın bir haberle inanılmaz duygusallaşabilirsin. Gece gördüğün rüyalar gün boyunca aklını meşgul edebilir. Kendini bir gizemi çözmeye çalışan biri gibi hissedebilirsin. İçgüdülerin ile hareket ediyorsun.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Yeni yılın ilk gününde kendini hayli güçlü hissediyor olacaksın. Spiritüel ve okült konular ilgini çekebilir. Sabırlı ve konsantre bir şekilde işine yoğunlaşıyorsun. Annen ya da ailendeki önemli bir kadın figürü bugün seninle önemli bir konuda konuşmak isteyebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

İkili ilişkilerine odaklanabilir, partnerin için bir şeyler yapmak isteyebilirsin. İşlerine konsantre olmakta da zorlanmayacaksın. Yeni yıl için temizliğe girişebilirsin. Aslında evi, etrafı temizlemek sana adeta terapi gibi gelecektir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Karşındaki kişinin duygularını anlamaya, onunla duygusal anlamda iletişim kurmaya odaklanabilirsin bugün. Sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir. Özellikle ayaklarınla ilgili problemlerin arttığını hissedersen bir doktora görünmende fayda var.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Bu sabah uyanmakta zorlanabilirsin. Adeta bir duygu avcısı gibi olabilirsin bugün. Karşındaki kişinin duygularını, ne hissettiğini emiyorsun. Gizemli konulara olan merakın artabilir. Sevgilinle olan ilişkinde bugün güzel enerjiler var.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ailenle birlikte olmak, yeni yılın ilk gününü birlikte geçirmek isteyebilirsin. Hatta ailen uzakta yaşıyorsa onlara yapacağın sürpriz bir ziyaret aniden onları şaşırtabilir. İstediğin şeyler var ve onları yerine getirmek adına hızla harekete geçeceksin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yeni yılın ilk gününde gökyüzünde hayli güzel enerjiler var. Duyarlılığının yüksek olduğu bugün iletişime geçip kendini aktarman gereken kimseler varsa sabah saatlerini değerlendirmende fayda var. Senin için önemli bir kadınla ilgilenmen gerekebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Parasal konularla ilgilenmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Metotlu çalışmalarının karşılığını alıyorsun. Hem maddi hem de manevi anlamda olgunluk gösterecek, evin ve işin arasında uyum sağlamaya çalışacaksın. Bugün önemli bir karar verebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Yeni yılın ilk gününe Ay senin burcunda giriyoruz. Ruh halin dalgalı olabilir. Hassaslaşabilir ve duygusallaşabilirsin. Spiritüel konulara olan merakın hem bugün hem yıl genelinde daha da artacaktır. Bugün eline geçen bir kitap seni çok etkileyebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com