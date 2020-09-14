Yeni ay öncesi burçları neler bekliyor? 15 Eylül 2020 burç yorumları

15 Eylül Salı günü burç yorumları siz değerli okuyucularımız için bir araya getirildi. Günlük burç yorumları cesaretinizi artıracak. Bugün bazı burçlar için şans kapısını aralarken bazı burçlar için önemli kararlar alma vakti. Ay’ın kapanma fazında ilerlediği 15 Eylül Salı günü yeni ay öncesinde elindeki işlerinizi tamamlamak için uygun bir gün. 15 Eylül Salı günü Boğa burcu çevresindeki kadınlardan dolayı şaşırabilir, Akrep ve Başak burcu yeni ay öncesi yarım kalan işleri tamamlayabilir. Sorumluluklar, kariyer hedefleri, eş, sevgili, aile ve daha fazlası için Astrolog Ceylin Çelebi burçları yorumladı. İşte gökyüzünden gelen mesajlar ve 15 Eylül 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 15 Eylül Salı günü Ay Aslan burcundan Başak burcuna geçecek. Saat 18.09 ile 21.37 arasında Ay boşlukta olacağından daha çok keyifli zaman geçirebileceğin ve yaratıcılığını kullanabileceğin alanlarla uğraşman iyi olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Salı günü boyunca olayları gereğinden fazla abartman aile bireylerini kızdırabilir. Akşam saatlerinde bilhassa kadınlardan yana ani gelişmeler seni şaşırtabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Gün içerisinde kardeşlerinle ilgili konularda cesaretle adım atman gerekebilir. Ay’ın kapanma fazında ilerlediği bugün yeni ay öncesinde elindeki işleri tamamlamak adına uygun bir süreçtesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Salı günü boyunca yaratıcı enerjin hayli yüksek. Ancak akşam saatlerinde bir kadının beklenmedik tavırları senin işlerini bozabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay salı akşamı saat 21.37’de Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçiş yapacak. Fiziksel özelliklerin, hayata bakışın ile ilgili konularda önemli kararlar alman olası gözüküyor.

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