Yengeç burcu yorumu! 24 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

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YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 24 EKİM 2019 CUMA

Kardeşinin bugün senin yardımına ihtiyacı olabilir. Onu fazla eleştirmemeye çalış, hassas bir gününde olabilir. Aşk yaşamına dair kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsin bugün öğle saatlerinde. İlişkilerinde tutkulu olacaksın. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Balzamik Ay fazında ilerlerken Ay bir dönemin bitip yeni bir dönemin başladığını kabullenmelisin.