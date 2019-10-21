Yengeç burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı (günlük burç yorumları)

Yengeç burcunun ve yükselen Yengeç'in 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Yengeç burcu ve yükselen Yengeç'in 21 Ekim 2019 pazartesi yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Kaliteli olan şeyleri kullanmayı seviyorsun. Bugün evinin dekorasyonu için gösterişli harcamalar yapabilirsin. Yengeçler biriktirmeyi de çok severler. Parasal konularda inatçı tavırlarını bırakıp yatırımların için bir uzmandan destek alabilirsin. Motivasyonun çok yüksek.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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