Yemek düzenine dikkat! Yanlış beslenme düzeni reflüye sebep olabilir!

Reflü nedir? Reflü hangi durumlarda ortaya çıkar? gibi soruların cevapları araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de can kayıplarına yol açan koronavirüsü salgınıyla birlikte insanların tüketim ve yemek alışkanlıkları da değişti. Evde geçirilen zamanda yenilen yemeklere dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar reflü hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Yemeklere dikkat edilmemesi durumunda reflü hastalığının nüksedebileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Cömert, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Reflünün ne olduğunu anlatan Cömert, şu şekilde açıkladı: