Yemek düzenine dikkat! Yanlış beslenme düzeni reflüye sebep olabilir!
Yemek yeme alışkanlıkları değiştikçe hastalıklar da artıyor. Özellikle koronavirüs sürecinde evde kalırken yemek yeme alışkanlığı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşları reflü konusunda uyardı. Peki, reflü nedir? Reflünün sebepleri nelerdir? İşte cevaplar...
Reflü nedir? Reflü hangi durumlarda ortaya çıkar? gibi soruların cevapları araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de can kayıplarına yol açan koronavirüsü salgınıyla birlikte insanların tüketim ve yemek alışkanlıkları da değişti. Evde geçirilen zamanda yenilen yemeklere dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar reflü hastalığına karşı vatandaşları uyardı.
Yemeklere dikkat edilmemesi durumunda reflü hastalığının nüksedebileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Cömert, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Reflünün ne olduğunu anlatan Cömert, şu şekilde açıkladı:
"Reflü mide içeriğinin, yemek borusuna doğru geriye kaçağı demektir. Midedeki asidin yemek borusundan hatta solunum yoluna kadarki kaçağı sonrasında sıkça karşılaşılan şikâyetlerdendir. Midedeki yoğun asitli içeriğin yemek borusu ve soluk borusuna kadar çıkması nedeniyle göğüste ağrı ve yanmalar, solunum yolunu etkileyerek öksürük ve inatçı balgam ağız kokusu ağız kuruluğu diş ve diş eti hastalıklarında orta kulak iltihapları sinüzitleri, ses kısıklığından aslım atakları, hırıltı ve nefes darlıkları gibi şikayetlere kadar çok fazla problemlerle karşılaşılmaktadır. Reflü hastalığı ayrıca stres, kötü beslenme , fazla kilo ve gebelik gibi nedenlerde hayatımıza sıkça giren bir konudur. Reflüde hastanın muayenesi sonrasında belirli bir ön teşhis konulsa da kesin teşhis endoskopi ile gerçekleştirilmektedir. Tedavisinde tetikleyici sebepleri ortadan kaldırarak başlamak gerekmektedir. Örneğin doğru beslenme ile acılı, yağlı, salçalı baharatlı ekşi turşu gibi gıdaları kontrol etme önemlidir. İlaç tedavisinde ise 3 aylık bir takip süreci bulunmaktadır. Bununla birlikte eşlik eden bir mide fıtığı ya da inatçı reflülerde cerrahi müdahaleler de uygulanabilmektedir."