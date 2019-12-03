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  3. Yay burcu yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Günlük burç yorumları)

Yay burcu yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Günlük burç yorumları)

Yay burcu yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Günlük burç yorumları)

Yay burcu 3 Aralık 2019 Salı yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında yay burcunun ne mesajlar vereceği sorgulanıyor. Hayata dair mesajların yer aldığı burçlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

Günlük burç yorumlarında 3 Aralık 2019 Salı günü yorumları merak ediliyor. Yay burcunda Salı yorumu dikkat çekiyor. Yıldız haritasında neler olduğu, burçların ne mesaj vereceği araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

YAY BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI  (24 KASIM - 22 ARALIK)

Maneviyatının güçlü olacağı bugün ebeveynlerinle ilgilenmek isteyebilirsin. Hem maddi hem de Manevi anlamda kendini iyi hissediyorsun. Hoşgörülü tavırlarınla yakın çevrene karşı oldukça cömert davranıyorsun. Öğleden sonra yeni keşifler yapacağın yerlere gidebilir vizyonunu genişletebilirsin. Bu tavrın akşam da devam ediyor olacak.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com

 


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