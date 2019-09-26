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  3. Yay burcu yorumları 27 Eylül 2019 cuma (Günlük burç yorumları)

Yay burcu yorumları 27 Eylül 2019 cuma (Günlük burç yorumları)

Yay burcu yorumları 27 Eylül 2019 cuma (Günlük burç yorumları)

Yay burcu günlük yorumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yay burcuna mensup kişiler burç yorumunu yakından takip ediyor. Aşk, sağlık ve para konularında neler yaşanacağı merak ediliyor. İkizler, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç, Akrep, Terazi, Yay, Koç, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yay burcu 27 Eylül 2019 Cuma yorumları merak ediliyor. Yay burcuna mensup olanlar günlük astroloji yorumlarını ilgiyle okuyor. Sağlık, aşk ve para konularında yaşanacak gelişmeleri burç yorumları üzerinden okuyarak takip edenler hayatlarındaki değişimleri önceden tahmin etmek istiyor. Astrolojiye ilgili olanlar için burç yorumlarının önemi çok yüksek. Yay burcu günlük yorumunu sizler için derledik.

YAY BURCU 27 EYLÜL 2019 CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 KASIM-22 ARALIK)

Bugün ruhsal enerjiniz oldukça yüksek. Sabah saatlerinde birlikte çalıştığınız insanlara yardım ederek insanların size olan düşüncelerini etkileyebilir ve sizi daha iyi tanımalarını sağlayabilirsiniz. Siz hesapsız yapmış olsanız da bu sizin işinizdeki pozisyonunuzu olumlu yönde değiştirecektir. Bugünlerde beklediğiniz haber geç de olsa gelecek ve maddi olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.

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