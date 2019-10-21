Yay burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı (günlük burç yorumları)

Yay burcunun ve yükselen Yay'ın 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Yay burcu ve yükselen Yay'ın 22 Ekim 2019 pazartesi yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Yurtdışı faaliyetlerinle ilgili cesur adımların işleri hızlıca halletmeni sağlıyor. Öğle saatlerinde arkadaşlarınla görüşmek ve yurtdışı faaliyetlerinle ilgili hevesli tavrınla onları da planlarına dahil edebilirsin. Hukuksal işleri olan bir Yay isen Ay son dördün fazında ilerlerken konuları tekrar değerlendirmen için güzel fırsatlar var.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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