Yay burcu yorumları 1 Ekim 2019 salı

Günlük burç yorumlarında 1 Ekim 2019 Salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye yakından ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Yay burcunda salı yorumu dikkat çekiyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları ayrıntılarda...

YAY BURCU 1 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 KASIM-22 ARALIK)

Bugün ruhsal durumunuz nedeniyle mümkünse işinizle ilgili önemli kararlar almaktan kaçının. Sonuçları hiç de sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Kararlarınızı başka bir güne ertelemek en iyisi. Özel yaşamınızda ise ilişkinizi daha iyi bir noktaya taşımak için biraz daha özveriyle davranmayı deneyebilirsiniz.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.