Yay burcu günlük burç yorumu! 19 Eylül 2019 perşembe
Yay burcu 19 Eylül 2019 perşembe günlük burç yorumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gündelik hayatın içerisinde yaşayabileceğimiz duygu değişimlerini yorumlayan ve beraberinde pek çok konuda hayatımıza ışık tutan burçlar yaşamımızda önemli bir yer tutuyor. Astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. Yay burcunun bugün ne söylediği araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık, aşk ve para konularında neler yaşanacağı sorgulanıyor. Yay burcunun bugün verdiği mesajları ve Boğa, Aslan, Akrep, Başak, Oğlak, Terazi, İkizler, Yengeç, Kova, Koç ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - (24 EKİM - 23 KASIM)
Sevgili Yay; bugün başarılı işlerinle göz önünde olabilirsin. Üstünde çalıştığın proje ve görevlerde olumlu gelişmeler olması kariyer planlarını uygulamanı sağlayabilir, üstlerinin onayını alabilirsin. İş arkadaşlarınla görev paylaşımına gitmen ve onların tecrübelerinden faydalanman senin lehine olacaktır.
KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Kavrama yetenekleri gelişmiş olduğundan becerikliliklerinin de katkısı ile ele aldıkları her işte, özellikle ciddi işlerde ve felsefe konularında başarılı olurlar. Bu nedenle Yay Burcunu tanımlayan sözcük 'Görüyorum' dur. Yay burcu insanları içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz, heyecanlı ve geleneklere aykırı davranışlar içinde olsalar da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine aşırı düşkün, patavatsızlık derecesinde pratik insanlardır. Yay'ların yaşam çerçeveleri herhangi bir şekilde kısıtlandığı zaman, içsel bir biçimde alt üst olurlar. Akılsızca risklere atılırlar. Yayların hayatı yeniliklere olan merakları ile karakterize edilebilir. Bilmedikleri şeyleri araştırıp, keşfetmeyi severler. Yaylar çok yönlü ve ayni anda ilgilenebilecekleri birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa, o konudan sıkılmış demektir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Uzun boy, ince ve yağsız beden, çekici bir yüz, kahverengi saçlar, pembe-beyaz tenleri vardır. Kendilerine daima güvenen ve iyimser yüzleri bakışlarına yansımıştır. Parlak ve çekici bir gülümseyiş şekilleri vardır. Sıra dışı ve farklı giyinmekten hoşlandıkları için, onları fark etmemek mümkün değildir. Çocuksu yapıları ile asla büyümezler.