Yaşlanma belirtilerine son: Keemun çayı!

Keemun çayının ilginç özelliği ise orkide kokusuna sahip olmasıdır. Enerji veren, hafızayı güçlendiren ve yorgunluğu gideren kafein gibi bazı kimyasal bileşenler içerir. Kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürerek, diyabete ve kalp hastalıklarına karşı korurken bir yandan da idrar söktürücü özelliği vardır; kan dolaşımını hızlandırır, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

İŞTE KEEMUN ÇAYININ FAYDALARI

Çin’in meşhur siyah çayı keemun, farklı adlar ve türlerle meraklısına sunulmaktadır. “İngiliz Kraliçesi’nin çayı” olarak bilinir.

Türkiye’de popüler olmaya başlayan ve yeni tanınan çaylardan biridir. “Doğal siyah çay” olarak bilinir. Çin’in geleneksel; kutsal ve şifalı çayları arasında yer alır. Keemun çayından bahsediyoruz... İçenlerin damağında uzun süren lezzetli bir tat bırakan ve sağlık için sayısız faydasından bahsedilen keemun, Çin'in en sevilen siyah çaylarından biridir. Orkide kokusuna sahiptir. İlk olarak 1875 yılında tanınmaya başlamıştır. Bu ilginç çayı merak ediyorsanız makalemize göz atmalısınız!

Keemun, tamamen fermente yani fermantasyon işleminden geçmiş siyah bir çaydır. Yeşil veya beyaz çaylar kadar antioksidan içermez. Ancak keemun gibi siyah çaylar; enerji veren, hafızayı güçlendiren ve yorgunluğu gideren kafein gibi bazı kimyasal bileşenler içerir.

Çin’de şifalı olduğuna inanılan keemun çayı, birçok hastalıkta destekleyici ve alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılır. Bazı rahatsızlıkları tedavi etmek için en iyi bitkisel çözüm olduğuna inanılır.

Aktif bileşenleri diğer siyah çayların bileşenlerine benzer. Sağlık için faydalı polifenoller ve kateşinler gibi önemli antioksidanlar içerir. “Kersetin” olarak bilinen antioksidan bileşik bakımından zengindir. “Flavonoid” olarak bilinen bitki bazlı fitokimyasallar da içerir. Diğer siyah çaylara kıyasla yüksek oranda “geraniol” içerir. Bu oran, normal çaylardan yaklaşık 100 kat daha fazladır.

Keemun çayı; güneş ışığından koruyucu özelliğe sahiptir. Yemekten sonra tüketildiğinde sindirimi iyileştirir. Sabahları tüketildiğinde uyanıklık, dinçlik ve canlılık verir. Günlük diyetlerin bir parçası olarak tüketilebilir. Enerji verir ve yaşam kalitesini yükseltir.

KEEMUN ÇAYININ DİĞER POTANSİYEL FAYDALARI ŞUNLARDIR;

Metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara direnç kazandırır.

Bağırsak florasını düzenleyerek, boşaltım sistemlerini destekler.

Zararlı maddelerin ve ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur, şişkinliği giderir.

Kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürerek, diyabete ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Kasları destekleyerek, yağların yakılmasını sağlar.

Egzersizlerle birlikte kilo verme sürecine yardımcı olan antioksidanlar ve kafein içerir.

Akciğer, deri, prostat ve mide kanseri gibi çeşitli kanser türleri ile savaştığına inanılır.

Kadınlarda yumurtalık kanserinin önlenmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketildiğinde Parkinson hastalığı riskini azalttığı ve kalp krizini önlediği belirtilmiştir.

Magnezyum içeriği kemikler ve dişleri destekler.

Astım ataklarının şiddetini azaltmaya yardımcı olur.

Beyin performansını iyileştirmeye yardımcı olduğu düşünülüyor.

“Tiamin” içeriği sayesinde vücudun enerji için karbonhidrat kullanmasını sağlar.

İdrar söktürücü özelliği vardır; kan dolaşımını hızlandırır; yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Önemli not: Keemun çayının insan sağlığı üzerinde olası ve potansiyel faydalarına ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bilinen yararları, içeriğindeki maddelerin potansiyel faydaları ile ilişkilidir! Hamile ve emziren kadınlara tavsiye edilmemektedir!