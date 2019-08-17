Yaşayan ölü modu PUBG Mobile'da

Ender EREN

endereren@gmail.com

Dünyada ve Türkiye’de rekorlar kıran PUBG Mobile yeni oyun modları, korsan temalı içerik ve iOS – Android için sürprizlerle güncellendi. Güncellemede PUBG Mobile’ın büyük ilgi gören zombi modunun bulaşıcı versiyonuyla yeni Royale Pass temaları da var. Oyuncular yeni güncellemeye App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz ulaşabilecek. Kısa zaman önce PUBG Mobile ve Resident Evil 2 ortak çalışmasıyla yayımlanan zombi modu, klasik battleground deneyimine yaşayan ölüleri eklemişti. Büyük ilgi gören içerik güncellemesiyle, oyuncular gün doğumuna kadar yaşayan ölü sürüleriyle savaşarak yeteneklerini sergiliyorlardı. Yeni asimetrik PvP Bulaşıcı Yaşayan Öldü moduyla, oyuncular Zombiler ve Savunmacılar olarak iki gruba ayrılacak ve yeteneklerini birbirlerine karşı test edebilecek. Savunmacılar ateşli silahlarla zombilere karşı savaşırken, Zombiler de yakın dövüş silahlarıyla saldırıya geçecek ve süreli özel yeteneklerini kullanarak Savunmacılara hastalık bulaştırmaya çalışacak. Savunmacıların tamamına hastalık bulaştığında, Zombiler kazanmış olacak!

YENİLİKLER

Deniz Hazineleri Teması – Yaz sezonunun eğlenceli deniz temalarını devam ettiren “Yedi Denizlerin Hazinesi” PUBG Mobile ana menüsüne ve oyun içi ekipmanlara eklendi.

Royale Pass Sezon 8 – Oyuncular, stoklara eklenen popüler sezon ekipmanlarının kilidini açma şansını tekrar yakalayacak.

Hazine Avı – Güncellemeyle gelen milyon dolar ödüllü sürpriz oyun içi hazine avında, oyuncular altın, gümüş ve bronz pusulaları toplayarak ödüller için yarışacak.