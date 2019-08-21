Yahni mi yapacaksınız? İşte lezzetli tarifi!

Yahninin birçok çeşidi bulunmaktadır; düğün yahnisi, tavuk yahnisi, kimyonlu yahni, maydanozlu yahni gibi türevleri de bulunmaktadır. Yahni aslında tüm dünyada sevilerek tüketilen bir yemektir. Osmanlı döneminde et yemeklerinin arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kebapların susuz olmalarına karşılık, yahnilerde pişme suyunun da yemegin önemli bir parçası olduğu görülür. Yahniler daha çok, yemeğin etine ve suyuna konan çeşitli baharat ve taze otlarla çeşitlendirilirler. İşte yahni hakkında detaylar…
YAHNİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
800 gramyağsız kuşbaşı et400 gramarpacık soğan10 dişsarımsak2 yemek kaşığızeytinyağı1 yemek kaşığıtereyağı1 yemek kaşığıdomates salçası1 tatlı kaşığısirke1 çay kaşığıtuz1 çay kaşığıkarabiber1 adetdefne yaprağı
YAHNİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Arpacık soğanları önceden ılık suda bekletip kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz. Soğan ve sarımsakların dağılmaması için pişirme işlemini kısık ateşte ve çok fazla karıştırmadan sürdürün.
YAHNİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Sarımsak ve defne yaprağı (arzuya göre biberiye) yahniye ayrı bir aroma katacaktır. Arzuya göre patates ve havuç gibi kök sebzeleri yahniye katabilirsiniz. Yahniyi, tüm malzemeleri çiğden katıp düdüklü tencerede daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
YAHNİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
YAHNİ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ
Pirinç pilavıyla servis ederek yemeğinizi tamamlayabilirsiniz.