Yahni mi yapacaksınız? İşte lezzetli tarifi!

Yahninin birçok çeşidi bulunmaktadır; düğün yahnisi, tavuk yahnisi, kimyonlu yahni, maydanozlu yahni gibi türevleri de bulunmaktadır. Yahni aslında tüm dünyada sevilerek tüketilen bir yemektir. Osmanlı döneminde et yemeklerinin arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kebapların susuz olmalarına karşılık, yahnilerde pişme suyunun da yemegin önemli bir parçası olduğu görülür. Yahniler daha çok, yemeğin etine ve suyuna konan çeşitli baharat ve taze otlarla çeşitlendirilirler. İşte yahni hakkında detaylar…

YAHNİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

800 gramyağsız kuşbaşı et400 gramarpacık soğan10 dişsarımsak2 yemek kaşığızeytinyağı1 yemek kaşığıtereyağı1 yemek kaşığıdomates salçası1 tatlı kaşığısirke1 çay kaşığıtuz1 çay kaşığıkarabiber1 adetdefne yaprağı

YAHNİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Arpacık soğanları önceden ılık suda bekletip kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz. Soğan ve sarımsakların dağılmaması için pişirme işlemini kısık ateşte ve çok fazla karıştırmadan sürdürün.

YAHNİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Sarımsak ve defne yaprağı (arzuya göre biberiye) yahniye ayrı bir aroma katacaktır. Arzuya göre patates ve havuç gibi kök sebzeleri yahniye katabilirsiniz. Yahniyi, tüm malzemeleri çiğden katıp düdüklü tencerede daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

YAHNİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yağsız kuşbaşı etleri bol suda yıkayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Kuşbaşı etleri alıp yüksek ateşte kendi suyunu çekene kadar pişirin.

Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip kapağını açık bıraktığınız tencerede orta ateşte pişirme işlemini sürdürün.

Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıklayıp bütün halde bırakın.

Yumuşayan etlere domates salçası, arpacık soğan, sarımsak, sirke, tuz, karabiber ve defne yaprağını katıp karıştırın.

Üzerini bir parmak kalınlığında geçecek kadar sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirme işlemine devam edin. Kıvam ve lezzet vermesi için arada tereyağı ekleyin.

Soğan ve sarımsaklar yumuşadığında salçalı sosuyla birlikte sıcak olarak servis edin.

YAHNİ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Pirinç pilavıyla servis ederek yemeğinizi tamamlayabilirsiniz.