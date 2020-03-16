Vücudu ayağa kaldırıyor

Son günlerde yaşanan koronavirüs salgınına karşı "sık sık su için" uyarısı en çok duyulan önlemlerin başında geliyor. Vücudun olmazsa olmazı olan su, birçok hastalığın en önemli ilacıdır. Ağız kuruluğu, baş dönmesi ve idrar renginde koyulaşma, vücudun susuz kalmasının ilk belirtileri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda tüm iç organların sağlığını olumsuz etkileyen susuzluk, böbrek hastalıklarına da davetiye çıkarıyor. İşte yaşam kaynağı suyun faydaları...

Su derideki gözeneklerden buharlaşarak vücut ısısının düzenlenmesine katkıda bulunur

Su; hücrelerin ihtiyacı olan mineral, vitamin, protein, karbonhidrat, yağ gibi besin maddelerini ve hormonları ihtiyacı olan hücrelere, dokulara ve organlara ulaştırır

Metabolik faaliyetler sonucu ortaya çıkan atık maddeleri boşaltım organlarına taşır

Tüm bunlara ek olarak kanın hacmini dengeler ve besinlerin sindirimine yardımcı olur

Yeterli sıvı tüketilmediği takdirde; kas spazmları, bulantı, yorgunluk hissi, göz pınarlarının kuruması, cilt esnekliğinin kaybolması, kabızlık gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir

Düzenli ve yeterli miktarda tüketilen su, sırt ve eklem ağrılarını yüzde 80, bağırsak kanseri riskini yüzde 45 ve meme kanseri riskini yüzde 79, mesane kanseri riskini de yüzde 50 oranında azaltır

Normal vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için sıvı alımı ve sıvı kaybının belirli bir dengede olması gerekmektedir. Çünkü bu denge bozulduğunda sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlar

Öksürüğe iyi gelmekle birlikte böbreklere de büyük bir faydası bulunuyor