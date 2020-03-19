Virüslere doğal çözüm: Ev yapımı yoğurt! İşte evde yoğurt tarifi

Evde yoğurt nasıl yapılır? Ev yoğurdunun faydası nedir? gibi sorular koronavirüs salgının ardından merak ediliyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için ev yapımı besinler tüketilmesine dikkat çeken uzmanlar, özellikle ev yoğurdunun virüs ve bakterilere karşı etkili olduğunu belirtti.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman, ev yapımı yoğurdun faydalarını Mor Papatya’ya anlattı.

EV YAPIMI YOĞURDUN FAYDALARI

Ev yapımı yoğurdun kalsiyum ve hayvansal kaynaklı protein kaynağı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman, ev yapımı yoğurdunun faydasını şu şekilde açıkladı:

“Ev yapımı yoğurt, çocukluk çağında büyüme ve gelişmeye, kemik ve diş sağlığına destek sağlarken ilerleyen yaşlarda özellikle kemik sağlığı problemlerinden (kemik erimesi, kemik yoğunluğunun azalması gibi) koruyucu rol üstlenmektedir. Aynı zamanda yapısında bulunan, özellikle sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını olumlu etkileyen probiyotikleri yani sağlığa yararlı mikroorganizmaları içermektedir. Sağlıklı bireylerde günlük 2-3 porsiyon süt ve süt ürünleri (yoğurt, kefir, peynir) tüketimi tavsiye edilmektedir.”

EV YAPIMI YOĞURDUN TARİFİ

Ev yoğurdu yaparken ilk önce sütü kaynatın.

Kaynama başladıktan sonra 6-7 dakika karıştırarak ateşte tutun.

Sütü mayalayacağınız kaba alıp sıcaklığı ılık vaziyete gelene kadar soğumaya bırakın.

Anne veya komşunuzdan bir kaşık ev yapımı yoğurt alıp maya olarak kullanın. Mayayı sütle karıştırın.

Ardından sıcak tutacak şekilde örtüye sarın.

EVDE YOĞURT YAPMANIN PÜF NOKTASI

Sütün sıcaklığı iyi ayarlanmalıdır. Ne çok sıcak ne çok soğuk olmalıdır. Süt ılık olmalıdır. Mayanın ölçüsüne dikkat edilmeli. Bir litre süte 1 yemek kaşığı maya önerilir. Yoğurt olduğunda ağız kısmını açıp 45 dakika oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra buzdolabına koyabilirsiniz.