Virüse yakalanan anne adayları enfeksiyonu daha ağır geçirebilir

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 en çok anne adaylarını tedirgin etti. Bu noktada virüse yakalanan anne adaylarını uyaran uzmanlar, koronavirüs belirtilerine karşı önerilerde bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Ufuk Büyükkaya, dünyada salgın şeklinde görülen Covid-19’un yol açtığı enfeksiyonun, solunum problemleri başta olmak üzere öksürük, ateş ve nefes darlığı semptomları ile ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve şiddetli vakalarda ölüme sebep olan korona virüsün, anne adaylarını da endişeye sevk ettiğini söyledi.

"ENFEKSİYONU DAHA AĞIR GEÇİREBİLİRLER"



“Anne adaylarına, koronavirüs bulaştığı takdirde tüm insanlarda oluşan öksürük, ateş, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, halsizlik, ishal, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler görülebilir” diyen Büyükkaya, şu bilgileri verdi:

“Gebelik döneminde bağışıklık sisteminin baskılanmasına bağlı olarak anne adayları, var olan enfeksiyonları daha ağır geçirebilir. Ancak Covid-19’un gebelik döneminde etkileri üzerine yapılan çalışmalar yetersizdir. Korona virüs ile enfekte olmuş anne adayının, gebelikte bebeğe hastalığı bulaştırdığına dair bir veri bulunmasa da olasılık dahilindedir. Covid-19 hastası olan anne adayının gebeliğinin erken doğumla sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair de henüz yeterince veri yoktur. Ancak solunum yollarını tutan diğer viral enfeksiyonların erken doğuma ya da bebeğin düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelmesine neden olduğu bilinmektedir.”

“GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİLMELİ"



Anne adayların hastalıktan korunma yöntemlerini açıklayan Büyükkaya, şu şekilde konuştu: