Baş dönmesi ile hayatı zorlaştıran vertigonun belirtileri

Vertigo, genellikle insanların baş dönmesi şikâyetiyle hastahanelere gitmesiyle bilinir fakat bu baş dönmeleri normalden biraz farklıdır. Vertigodan kaynaklı oluşan baş dönmeleri genellikle sersemletir. Eğer vertigonuz varsa gündelik yaşamda iş gücü olarak düşüş yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitesinin düşmemesi için bu rahatsızlığa zaman ayrılmalı ve sorunun beyin kaynaklı mı yoksa göz- kulak ve kas-iskelet kaynaklı mı olduğu ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir. Tedavide en önemli etken rahatsızlığın neden kaynaklandığıdır.

VERTİGO NEDİR?

Latince "dönmek" fiilinden türemiş, kabaca baş dönmesi ve hareket duygusunun yitirilmesi anlamına gelir. Vertigo bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın belirtisidir. Toplumda çok sık görülür. Hafif baş dönmesi ve dengesizlik hissinden, çok şiddetli, hastayı yataktan kalkamaz hale getirebilecek kadar çok geniş bir klinik görüntüsü olabilir. Hasta sarhoşluk hissi duyabilir, sabit duramama ve bayılacakmış hissine kapılabilir. Bu duygular hastada çaresizliğe, uzun vadede korku ve depresyona neden olur. Vertigo önem verilmesi gereken bir durumdur. Acil bir şekilde hekime başvurulması gerekir. Böyle bir durumda Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları veya Nöroloji uzmanına gidilmelidir.

VERTİGONUN NEDENLERİ NELERDİR?

• ÜSYE (üst solunum yolu enfeksiyonları) sonrası iç kulak tutulumu

• Pozisyona bağlı baş dönmesi (BPPV olarak kısaltılır ve iç kulakta dengemizi sağlayan toza benzer bazı maddelerin fizyolojisinin bozulması)

• Meniere Hastalığı (İç kulaktaki sıvıların kimyasal durumlarının değişerek basınç artışı yapması)

• Vestibüler Nörinit (İç kulaktaki denge ile ilgili sinyalleri beyine ulaştıran sinirin iltihaplanması)

• Kronik orta kulak iltihaplarının iç kulağa yayılması (labirentit)

• Menenjit veya diğer ateşli hastalıkların içkulağı etkilemesi

• İç kulakta veya iç kulak sinirindeki tümöral hastalıklar

VERTİGONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Baş dönmesi

• Şiddetli baş ağrısı

• Mide bulantısı

• Bayılmalar

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir, vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Herhangi bir enfeksiyon sonucu veya psikojenik nedenlerden dolayı ortaya çıkan vertigolar istirahat ve basit ilaç tedavileri ile tamamen düzelir.

VERTİGONUN TESPİTİNDE YENİ YÖNTEM NEDİR?

Çoğu zaman teşhisi uzun bir süreç gerektiren vertigo hastalığı, Video Head İmpulse Test (VHİT) cihazı ile basit bir testle daha kolay teşhis edilebiliyor.

Çoğu zaman teşhisi uzun bir süreç gerektiren vertigo hastalığı, Video Head İmpulse Test (VHİT) cihazı ile basit bir testle daha kolay teşhis edilebiliyor.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Şimşek, yaptığı açıklamada, Türkiye'de az sayıda merkezde bulunan cihazın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Son teknolojik donanıma sahip cihazın, denge sisteminin objektif olarak test edilmesini sağladığını ifade eden Şimşek, "Bu cihazla yaklaşık 7-8 dakika içerisinde hastanın her iki kulağında denge sistemindeki yarım daire kanalları test ediliyor ve bunun sonucunda hastaya bir çıktı veriliyor" diye konuştu.

Şimşek, "Vertigo dediğimiz baş dönmeleri hastalarını nöroloji, KBB, beyin cerrahi, fizik tedavi hekimleri görüyor. Bazen de tanısının çok geç konduğu bir hastalık. Bu durum hasta için de eziyet olabiliyor. O yüzden hastanın kulağından mı kaynaklanıyor yoksa beyinden kaynaklı bir sorunu mu var? Bu cihazla rahatlıkla ayırt edilebiliyor." ifadelerini kullandı.