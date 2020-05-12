Venüs, geriliyor! İlişkileri zor günler bekliyor!

14 Mayıs'ta retro hareketine başlayan Venüs 26 Hazirana kadar gerileyecek. Dolayısıyla Venüs retrosu başlıyor. Venüs burçlarda ilişkiler ve parasal durumlar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Venüsün burçlara etkisini Mor Papatyaya değerlendiren Astrolog Ceylin Çelebi, Venüsün ne anlama geldiğini ve ilişkiler üzerindeki etkisini anlattı.

Öncelikle Venüsün ne anlattığını bilmek gerektiğini söyleyen Çelebi şu şekilde konuştu: "Venüs sevgidir. Nelerden hoşlanır? Neleri severiz? sorularına cevaptır. Nasıl ilişki kurduğumuzu anlatır. Zevklerimizi anlatır. Astrolojide küçük benefiktir. Terazi ve Boğa burcunun yönetici gezegenidir. Güzellik, aşk, para, estetik, ilişkiler, keyifler ile ilişkilendirilir. Venüs'ün geri gidecek olması ise şimdi bu konularda çok fazla takılmaları ve zorlanmaları beraberinde getirecek olabilir."

HESAPLAŞMALAR GÜNDEME GELEBİLİR

İlişkiler ve parasal konular ile ilgili zorlanmalar meydana gelebilir. Sorunlu biten eski ilişkilerle ilgili şimdi birtakım hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Geri dönmeler çok görülür. Venüs İkizler burcunda gerileyecek olduğundan kendi değerimizi ve sevgimizi, ilişkimizi fazlaca sorgulayabiliriz. Bu süreçte ilişkilerimizi ve ne istediğimizi içe dönüp değerlendirmek bize fayda sağlayacaktır. Bu süreçte estetik ve güzellikle ilgili şeylerden uzak kalmak iyi olacaktır. Yaptırdığımız bir şeyi sonrasında beğenmeme durumları olması çok yüksek ihtimalle olabilir. Haritasında Venüs gezegeni retro durumda olanlar Venüs retrosundan en az etkilenecek olanlardır. Zira onlar bu enerjiye zaten alışıklar.

VENÜS HANGİ BURÇLARIN YÖNETİCİ GEZEGENİDİR?

Venüs, Terazi ve Boğa burcunun yönetici gezegenidir.