Uzmanlar uyardı: Sağlık ağızda başlar! Virüs sürecinde diş tedavisi nasıl olur?

COVİD-19 nedeniyle birçok tedavi süreci ertelendi. Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı oldu. Peki, virüs sürecinde diş tedavisi nasıl olur? Pandeminin kısmen kontrol altına alındığı bugünlerde diş hekimlerine başvuru sayısının arttığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Pedodontist Büşra Bostancı, Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulundu. Ağız ve diş sağlığı konusunda kişisel hijyene dikkat çeken Bostancı, diş hekimliklerinde alınan tedbirleri sıraladı. "Sağlık ağızda başlar." diyen Bostancı, diş beyazlatma gibi çok da acil olmayan estetik tedavilerinin de ertelenmesi gerektiğini aktardı.

Diş hekimleri bulaş ihtimali olan birçok virüsle karşılaşma hafızası güçlü bir meslek grubu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Pedodontist Büşra Bostancı, şu şekilde konuştu:

“Virüs kaynaklı hastalıkların ‘damlacık’ yolu ile bulaştığı göz önünde bulundurulduğunda tedavi sırasında hasta ile çok yakın temasta bulunulması ve tedaviler sırasında kullanılan yüksek devirli motor başlıkların açığa çıkardığı ‘aerosol’ sebebiyle hem diş hekimlerinin hem de başvuran hastaların bu dönemde yüksek risk altında olduğunu düşünebiliriz. Ancak diş hekimleri maske, eldiven, koruyucu gözlük ve elbiselerle çalışmaya alışkındır.”

HANGİ ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Normalleşme döneminde diş tedavileri yapılırken alınması gereken önlemleri sırayan Dr. Bostancı:

Normalleşme döneminde sağlık kurumlarında diş tedavileri yapılırken kurum içinde sosyal mesafeler, havalandırma ve iklimlendrime sistemlerinin kullanımı, hasta ve refakatçi sayılarının azaltıması ile ilgili birçok yeni düzenleme yapılmıştır.

Yeni dönemde uyulacak tedbirler sayesinde ‘ideal şartlarda tedavi hizmetleri’ verilmesi sağlanmış olacaktır ki bu biz diş hekimleri için oldukça sevindirici bir durumdur; hem hastalarımızın bilinç düzeyi artırılmış olacak hem yaptığımız tedavilerin kalitesi artacaktır.” dedi.

SIRA BEKLERKEN MESAFEYE DİKKAT

Normal dönemin aslında hiç normal bir dönemin olmayacağını vurgulayan Büşra Bostancı, bu süreci şu şekilde anlattı:

“Covid-19 pandemisi ortaya çıkana kadar özellikle biz sağlık çalışanlarının önerdiği tedbirlerin çoğu artık uyulması zorunlu kurallar haline dönüşmüştür. Örneğin; artık bekleme salonlarında pencere bulundurulması ve havalandırma yapılması bunun yanı sıra bekleyenler arasında en az 1 metre mesafe bulunması zorunlu tutulacak. Bu demek oluyor ki türlü bahanelerle araya sıkıştırılmak isteyen hastalarımız randevusuz kabul edilmeyecek ve ayrıca pencerenin açılmasında rahatsızlık duyanlar (!) etkisiz kalacak. Ayrıca tedaviye başvuran hastalarımızın yaş grubu göz önünde bulundurularak refakatçi sayısı minimum düzeyde tutulacak. Bu sebeple yaklaşık üç aydır tedavilerin ertelendiğini düşünürsek ilk etapta hasta yoğunluğunun çok fazla olacağını göz önünde bulundurup acil olmayan tedavilerimizi ertelemekten kaçınmayalım.“

HANGİ DİŞ TEDAVİLERİ ACİL DURUM?

Diş tedavisinde acil durumlarda tedavi yapılıyor mu? Diş ağrısının sosyal yaşamı etkileyecek duruma geldiğinde zaman kaybetmeden diş hekimine başvurulması gerektiğini belirten Bostancı, “Diş beyazlatma gibi çok da acil olmayan estetik tedavi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız başvurduğunuz kurumun yoğunluk durumuna göre bir süre daha ertelemenin doğru olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR

Erken tanının diş sağlığından tüm hastalıklara kadar önemli olduğunu belirten Bostancı, şu şekilde anlattı: