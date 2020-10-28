Uzmanlar uyardı: Kollagen gençler arasında popüler oldu ama aslında...

Cilt bakımı söz konusu olunca birçok insan araştırmadan duyduğu her ürünü kullanmayı deniyor. Bunlardan biri olan kollagen tüketimi her geçen gün artıyor. Özellikle 20-30 yaş gurundaki bireyler genç kalabilmek için artık bu tarz ürünleri neredeyse çantasında taşıyor. Peki, kollagen ne için kullanılır?

Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya değerlendirmelerde bulunan Dermatolog Uzm. Dr.Ufuk Güleç, kollagen tüketimi hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı. İşte kollagenin zararları ve faydaları…

Kollagenlerin aynı zamanda eklemler, kemikler gibi sağlam dokuların önemli yapısal parçaları olduğunu belirten Güleç, deri yaşlanmasının 20’li yaşlarda ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Önemli yapısal ve fonksiyonel değişiklerle 30’lu yaşlarda daha belirgin hale geldiğini söyleyen Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr.Ufuk Güleç, kollagenleri şu şekilde anlattı:

“Kollagenler hem hayvan hem de bitkisel kaynaklardan elde edilebilir. Ancak vücuda alınımı en yüksek olan domuz ve sığır kollagenidir. Sığır kollagenleri deli dana nedeniyle prion hastalığı riskinden söz edilmektedir. Bu nedenle en sık kullanılan kaynak deniz ürünlerinden(deniz anası, ahtapot, deniz kestanesi, somon, algler, deniz memelilerinden) elde edilen kollagendir. Ancak deniz ürünlerinden kaynaklı kollagenlerde de ağır metallerin birikim riskinden söz edilmektedir. Denizi ürünü kollagenlerinin ve bitkisel kollagenlerin vücuda alınımı domuz ve sığır kollagenine göre oldukça düşüktür.”



KOLLAGEN KAPSÜLLER YERİNE…

Kollagen kullanımının faydalarını anlatan Güleç, kollagenin deride kırışıklıkları azalttığını, deri nemini geri kazandırdığını, deri elastikiyetini düzelttiğini ve tırnaklar üzerinde faydalı olduğunu gösteren çalışmalar olduğunu söyledi. Ufuk Güleç, şu noktalara dikkat çekti:

“Ancak unutulmamalıdır ki kollagen sentezinde C vitaminin de oldukça büyük rolü vardır. Kollagen deri dışında kemikler, eklemler, ligamentler, tendon, dişler, göz gibi bir çok organ dokusunda mevcutken; alınan kollagen kapsüllerinin vücudun birçok bölgesinde bulunan yapıları değil de neden deriyi hedefleyeceğinin bir açıklaması yoktur. Kaldı ki kollagen sentezinde kullanılacak aminoasit dediğimiz yapıtaşları normal bir protein diyetinden de vücuda alınabilir. Normal bir protein diyeti size birçok hayati protein için yapıtaşı sağlayacakken sadece kollagen yapıtaşı sağlamak için kollagen kapsüller kullanmak mantıklı bir tercih gibi görünmemektedir.”

KOLLAGEN KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kollagenin zararlarından da bahseden Güleç, şu ifadeleri kullandı:

“Deri yaşlanmasında kollagen azalması önemli olmasına rağmen tek faktör bu değildir. Ancak kollagen tamiri sentezi veya yenilenmesi için kollagen kapsülleri kullanmadan önce ana hedefiniz mevcut kollagen yapınızı korumak olmalıdır. Kollagen hasarı ve yıkımı UV radyasyona, kimsayal oksidanlara, hava kirliliği, sigara sonucunda oluşan serbest oksijen radikallerine bağlıdır. C vitamini, E vitamini ve beta karoten ile selenyum, çinko, bakır, mangan bağlı çalışan enzimatik antioksidanlar oluşan oksijen radikallerini bloke etmekte faydalıdır.“

“HASTALARIMA ÖNERMİYORUM”

Kollagen tüketimi son zamanlarda çok popüler olduğunu dile getiren Ufuk Güleç, genç yaş grubu için kollagen tüketimi konusunda şunları söyledi: