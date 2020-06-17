Uzmanlar uyardı: Kepçe kulak fiziksel bir sorun değil ancak...

Birçok insan kulak yapısının şeklini beğenmez. Hatta bazı kulak yapısı için "kepçe kulak" söylemi oldukça yaygındır. Peki, kepçe kulak fiziksel bir sorun mudur? Kepçe kulak tedavisi var mı? Kepçe kulağın okul çağına gelen çocuklarda psikolojik problemlere sebebiyet verdiğine dikkat çeken Estetik Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahîsi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, bu durumun fizisel bir sorun olmadığını ancak psikolojik problemlere yol açabileceğini belirtti.

Baş ile kulak arasındaki açısının normalden daha geniş olmasının kepçe kulak diye tabir edildiğini belirten Op. Dr. Mustafa Hasdemir, bu durumu şu şekilde anlattı:

"Bu durumda kulak normalden daha büyük görünür. Kulak kıvrımlarında bozulma da buna eşlik edebilir. Kepçe kulak fiziksel bir sağlık sorunu değildir. Ancak özelikle okul döneminde psikolojik ve sosyal problemlere yol açabilir. Arkadaşları tarafından alay edilme, kulakları saçlarına saklanması, öz güven kaybı ve birtakım psikolojik sorunlara sebep olur. Kepçe kulaklarda şeklinin düzeltilmesinin yolu ameliyattır. Kulak gelişimin büyük kısmı 5 ve 6 yaşlarında tamamlandığı için okul döneminden önce ameliyat tavsiye edilir. Böylece okulda oluşabilecek sosyal ve psikolojik sıkıntıların da önüne geçilebilir."

KEPÇE KULAK TEDAVİSİ VAR MI?

Kepçe kulak ameliyatında yetişkinlerde lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi ile operasyonları yapmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Hasdemir, tedaviyi merak edenler için şu ifadeleri kullandı: