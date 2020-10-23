Uzmanlar uyardı: Grip aşısına inanılmaz bir taleple karşı karşıyayız
Grip aşısı olabilecek vatandaşların e-Nabız sistemlerine yüklenmesinin ardından grip aşısıyla ilgili "Kimler grip aşısı yaptırabilir? Grip aşısının faydaları nelerdir?" gibi birçok sorunun yanıtı merak konusu oldu. Mor Papatya'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, grip aşısı sürecini anlattı.
Koronavirüs salgın tehlikesinin devam etmesi ve soğuk algınlığının bağışıklığı olumsuz etkilemesi nedeniyle bu sene grip aşısına yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Peki, grip aşısı virüsü önler mi? Grip aşısının faydaları neler? İşte yanıtlar...
Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, grip aşısı ve e-Nabız konusunda merak edilenlere açıklık getirdi. İşte "Kimler grip aşısı yaptırabilir?" sorusunun cevabı ve grip aşısıyla ilgili bizi bekleyen süreç hakkında detaylı bilgiler...
KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRABİLİR?
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan grip aşısında yeni bir gelişmenin olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, grip aşısı sürecini şu şekilde değerlendirdi:
"Fiyatı bu yıl 72,64 lira olarak belirlenen grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü. Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Peki, kimler grip aşısı olabilecek? e-Nabız'dan grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Önceki yıllarda gerekli endikasyon olmasına rağmen hastalarımızın büyük bir kısmı aşıya karşı olan direnç nedeniyle covid aşısını yaptırmıyordu. Fakat bu sene covid gündemi nedeniyle muhtemelen ilginç bir şekilde hassaslaşan sağlık bilgileri nedeniyle aşı üzerinde inanılmaz bir şekilde artan taleple karşı karşıyayız. Herkes aşıyı soruyor."
ÜLKEMİZDE AŞILAR YETERLİ Mİ?
Grip aşısının ülkemizde yeterliliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Akkoyunlu şu bilgileri verdi:
"Tabii ki aşılar belli limitlerle üretiliyor ve bu miktar dahilinde ülkelere ithal ediliyor. Bu nedenle Türkiye’nin elinde bulunan aşı tahmini miktarı 1,5 milyon civarında bir aşı olacak gibi görülüyor. Fakat tahmini talebe bakıldığı zaman yaklaşık 20 milyon civarında aşı talebi olduğu anlaşılıyor. Hem sahadan aldığımız veriler hem de toplantılar sonucu gördüğümüz konuşmalardan bunu çıkarabiliyoruz. Tabii bu noktada sağlık bakanlığı zaten bu iş için organizasyona gitti. Aşı ihtiyacı bağlamında kişilerin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Bakanlık bu konuda hassas çalışıyor."
GRİP AŞISIYLA İLGİLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Grip aşısının etkisini anlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, şu şekilde konuştu:
"Burada şunu söylemek gerek aşı gribin önlenmesi için değil aslında grip kaynaklı ölümlerin önlenmesi için yapılan bir ön engellenme ön tedavi. Bu nedenle ölüm riski en fazla olan veya gripten en fazla etkilenecek grupların seçilmesi ve buna göre aşı dağıtımının yapılması planlandı. Sağlık Bakanlığı risk indeksine göre bir bilim kurulunun da önerisi doğrultusunda risk indekslerini çıkardı. En fazla etkilenecek grupları dahil ettiler. Bununla beraber en fazla etkilenecek gruplara göre bunu da e-devlet üzerinden yayınlayarak kişilerin aşıya ihtiyacı olup olmadığını buradan görüp eğer gerekli ise bu dağıtımda aşı alabilecekleri ve ilgili doktorlara başvurmaları gerektiğini ifade edildi. Aslında düzen için böyle yüksek bir talep olduğunda kara borsanın veya bazı olumsuz ihtiyacı olmayan kişilerin ulaşamamaları adına yapılmış değerli bir çalışma diyebiliriz."