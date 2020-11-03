Uzmanlar uyardı: Disleksi engel değil, bir hediye

Disleksi nedir? Disleksi özellikleri nelerdir? gibi soruların cevabı aileler tarafından araştırılıyor. Bilinenin aksine disleksinin bir zeka geriliği olmadığını söyleyen Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz “Yüzde 80’inin üstün zekalı olduğu bu kişiler, doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar.” dedi.

DHA'da yer alan habere göre Uluslararası Disleksi Derneği’nin verilerine göre, dünya çapında 700 milyon disleksili birey bulunuyor.

BİRÇOK ZEKİ İNSAN DİSLEKTİK



Dünya genelinde her 5 çocuktan birinin disleksi olduğunu, Türkiye’de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuğun bulunduğunu söyleyen Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz, şu bilgileri verdi:

“Topluma disleksili bireyler hakkında oldukça yanlış bir kanı hakim. Oysa disleksi bir engel değil tam anlamıyla bir hediye. Dislektik bireylerin yaklaşık yüzde 80’i üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar. Tıpkı disleksili olan Einstein, Agahta Christie ya da Walt Disney gibi. Dünya ve sanat tarihine yön veren bireylerin içinde de çok fazla dislektik isim var. Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı. Farklılıkları da eğer doğru zamanda fark edilir ve yönlendirilirse toplumun gıpta ettiği isimler arasına adlarını yazdırabiliyorlar.”

‘VARSA YOKSA DİSLEKSİ’ 27 KASIM’DA BAŞLIYOR

Disleksiyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık yaratma üzerine uzun süredir çalıştıkları bir dizi sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Yavuz, bu konuyla ilgili etkinliklere ve iş birliklerine devam ettiklerini söyledi.

‘Varsa Yoksa Disleksi’ sosyal sorumluluk projesiyle toplamda 5,5 milyon kişiye ulaşılması ve test sonucunda disleksiyle ilgili Türkiye’de önemli bir verinin toplanması hedefleniyor.