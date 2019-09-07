Nazar otu çayının mucizevi faydaları

Üzerlik tohumu Anadolu’da yetişen bir bitkinin tohumudur. Bunun yanı sıra Afrika, Asya ve Amerika gibi sıcak bölgelerde de yetişmektedir. Üzerlik tohumu çayı, halk arasında nazara iyi geldiği söylenir. Birçok faydası bulunan üzerlik tohumu, eskiden kapı girişlerine demet yapılarak asılır.

ÜZERLİK TOHUMU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kurutularak hazır hale getirilmiş olan tohumlardan üzerlik tohumu çayı nasıl hazırlanır?

Bir çay kaşığı tohumun fincan içerisine konulmasının ardından üzeri tamamen kaynar su ile doldurulmaktadır.

10-15 dakika bekledikten sonra içilir. Gün içerisinde özellikle tüketmek isteyenlerin yeterli miktarda tüketmesi gerekir.

Aşırı derecede tüketilmesi durumunda yan etkileri görülebilir. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekir.

ÜZERLİK TOHUMU ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Kullanımı sayesinde özellikle üzerlik tohumu çayı faydaları oldukça fazladır. Bu nedenle kullanıcılar farklı faydalardan yararlanabilmek için çayı tüketebilirler. Değişen faydaları konusunda bilgi almak isteyenler için faydaları şunlardır;

C vitamini açısından oldukça yoğundur. Kış aylarında soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara karşı etkili olmaktadır.

Adet konusunda faydalı olan ürün seçenekleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle özellikle bu dönemde bayanlar tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Kısa zaman içerisinde yüksek etkiye sahiptir.

Bağırsak da bulunan bakteri ve parazitlerini öldürülmesi için kullanılmaktadır.

Afrodizyak etkiye sahiptir. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişki için problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için özellikle dökülmelerin azalmasına ve saçın daha güçlü bir şekilde uzamasını sağlamaktadır. Bu nedenle düzenli şekilde kullanılması istenilen etkinin elde edebilmesini sağlamaktadır.

Nefes darlığı sorunu yaşayanlar için oluşan etkilerin azalmasını sağlamaktadır.

Romatizma problemi yaşamakta olan kişiler için bu dönemde özellikle tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Varis problemi yaşamakta olan kadınlar için özellikle oluşan problemlerin ortadan kaldırılması konusunda tedavi için kullanılmaktadır.

Depresyon sorununa karşı etkilidir. Bu nedenle çoğu zaman iş veya özel hayatı nedeniyle depresyon yaşayan kişilerin negatif olmalarını engelleyerek daha iyi bir şekilde kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktadır.

Zayıflama konusunda etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle zayıflamak isteyenler tarafından takviye ürün olarak kullanılması söz konusu olmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta bu dönemde diyetisyen önerisine uygun şekilde hareket edilmesi gereklidir.