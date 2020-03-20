Uzaktan eğitimin faydaları nelerdir?

Uzaktan eğitim merak konusu oldu. Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi. Bu nedenle uzaktan eğitime devam edilecek. Uzaktan eğitimin bugününü anlamak ve geleceğini tahmin edebilmek, tarihsel gelişim sürecini bilmekten geçer. Uzaktan eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğrencilerin ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin iletişim teknolojileri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemini ifade eder. Psikolog Derya Yalçınkaya uzaktan eğitime dair detayları köşesinde yayınladı. İşte detaylar:

HAYAT BOYU ÖĞRENME

Öğrencilere bireysellik, esneklik ve bağımsızlık olanağı tanımaktadır. Böylece çocuğun grup iş birliği içinde bireysel etkinliği ve özgürlüğü ön plana çıkmaktadır.

Uzaktan eğitimin tekrarı vardır. Dolayısı ile yüz yüze eğitimde anlaşılmayan bilgiler bu eğitim ile aynı şekilde tekrar edilebilmektedir.

Uzaktan eğitim zaman esnekliğine sahiptir ve belli bir ortamda bulunmak gerekmemektedir. Öğrenci kendi kendine çalışma şeklini istediği gibi planlayabilmekte ve böylece sorumluluk alma konusunda da ilk adımlarını atmış olmaktadır. Kendi kendini yönetebilen bireyler yetişmiş olacaktır.

Çocukların kendi başına öğrenme kabiliyetlerini geliştirmektedir.

Kişi başına düşen maliyet oldukça düşüktür. Devletin internete erişim konusunda yenilik getirmesi şarttır. İnternet hızı arttırılmalı ve kesintiler giderilmelidir.

Geleneksel eğitimden farkı okula olan uzaklık ve kapasite anlamında çok daha elverişli olmasıdır. Çocuğun okula gidip gelirken zaman kaybetmesi olmayacağından ve sınıftaki kişi sayısı sıkıntısı yaşanmayacağından çok daha elverişli olduğu düşünülmektedir.

Hayat boyu öğrenme imkânı sunmaktadır.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktadır. Engeli olan çocukların eğitimden mahrum kalmaması ve coğrafi konumdan dolayı eğitim alamayanların eğitime devam edebilmesi de bir eşitliktir. Dolayısıyla engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Olası başarısız olma korkusunun kalktığı bir sistem olduğuna dair birçok araştırma mevcuttur.

Her türlü kaynağın kullanımına olanak sağlamakta ve sınırlamayı ortadan kaldırmaktadır. Tarihten bu yana daha verimli olduğu yönünde yüzdelikler de mevcuttur.

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