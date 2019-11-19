Usta Tiyatrocu son yolculuğuna uğurlanıyor! İşte cenaze programı

Öğrencileri ve sanatçı arkadaşları ölüm haberinin üzerine hastaneye akın ettiler. Sosyal medya hesaplarından veda mesajları yayınlayan ünlü isimler Yıldız Kenter'e sevgilerini ve duydukları saygıyı dile getirdiler.

CENAZESİ NE ZAMAN KALKACAK?

Yıldız Kenter bugün saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden hareket ederek Aşiyan Mezarlığı'nda ebedi yolculuğuna uğurlanacak.

KENTER'İN CENAZESİ TİYATROYA GETİRİLDİ

Tören için Yıldız Kenter’in cenazesi tiyatroya getirildi.

Devlet sanatçısı Kenter, 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı. Asıl adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in çocuğu olarak 1928'de dünyaya geldi. Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik'ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kenter, ABD ve İngiltere'de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine de çalışmalar yaptı. Usta sanatçı, 1956-1959'da çalıştığı Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, daha sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu.

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde bölüm başkanlığı da yapan usta sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülü aldı. Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta, İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. 1981'de 'Devlet Sanatçısı' unvanı aldı. Kenter, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanırken, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı ayrıca, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000'de ise Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.