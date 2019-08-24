Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?

“Unutkanlık için hangi doktora gidilmeli?” sorusu araştırılıyor. Uykusuz kalmak, tansiyon, şeker, az su tüketimi unutkanlığın çıkmasına yol açıyor. Aynı zamanda oldukça önemli olan B12 vitamininin eksikliğinde unutkanlık ortaya çıkar. Süt ve süt ürünleri, tam tahıllılar, kırmızı et gibi besinlerde bolca B12 vitamini bulunmaktadır. Bu besinleri bolca tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

UNUTKANLIK İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Unutkanlık, çağımızın önemli rahatsızlıklarından birisidir. Beslenme yetersizliği, stres, yaşlılık, psikolojik problemler sebebiyle uykusuzluk çekme gibi faktörler sebebiyle ortaya çıkabilmektedir. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için dalgınlık, unutkanlık başarılı olmalarının önünde çok büyük bir engeldir.

Bireyin yaşam kalitesini etkileyecek ve hatta etrafındakilere zarar verebilecek düzeyde bir unutkanlığı mevcutsa, derhal bir uzman hekime başvurulması gerekir. Örneğin prizde ütünün unutulması, ocağın açık unutularak yemeklerin yakılması, evin yakılması ya da çocuğun bebek arabasında parkta unutulması gibi vahim sonuçlar meydana getirmesi beklenmemelidir. Hastaneye unutkanlık, hafıza kaybı gibi problemler sebebiyle gidildiğinde, nöroloji bölümüne başvurulmalıdır. Bu sebepler eğer psikolojik etkenlerden kaynaklanıyorsa, nöroloji bölümü ile psikiyatri bölümü ortak çalışabilecek ya da yalnızca psikiyatri bölümü soruna çözüm bulabilecektir.

Sorunun çözülebilmesi için ancak ilgili bölümlerdeki uzman hekimler kişiye yardımcı olabilmektedir. Hafif denilerek önemsenmeyen ve doktora gidilmeyen unutkanlık problemleri, yaşamın sonraki bölümlerinde çok daha büyük problemlere ve hastalıklara yol açabilmekte, kişinin yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkileyebilmektedir. Bu sebeple hafıza kaybı unutkanlık problemi fark edilir edilmez derhal bir uzman nörolog hekime başvurulmalıdır.