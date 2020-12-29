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29 Aralık 2020 Salı 10:13 | Son Güncelleme:

Ünlülerin sanat merakı takipçilerinden tam not aldı

Ünlülerin sanat merakı takipçilerinden tam not aldı

Ünlülerin evlerinde sanata olan düşkünlük dikkat çekiyor. Demet Özdemir ve Tuba Ünsal'ın evlerinden paylaştığı fotoğraflardaki tablolar takipçilerin gözünden kaçmadı. Banyosuna birkaç ödül ve tablo koyduran Ünsal'ın, vazo ve kitaplık detayları da takipçilerini şaşırttı.

Demet Özdemir, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin evlerinden paylaştığı detaylarda sanat merakı dikkat çekiyor. Dekorasyon ve sanat zevkleriyle takipçilerini şaşırtan ünlüler tablo detaylarıyla takipçilerinden büyük beğeni aldı. 

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir'in yeni evindeki paylaşımında arkasında duran tablo da dikkat çekmişti.

Önceki gün evinin tamamlanmış halini takipçileriyle paylaşan Tuba Ünsal’ın, banyosundaki detaylar dikkat çekti. Banyosuna birkaç ödül ve tablo koyduran Ünsal'ın, vazo ve kitaplık detayları da takipçilerini şaşırttı.

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