Ünlülerin sanat merakı takipçilerinden tam not aldı

Demet Özdemir, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin evlerinden paylaştığı detaylarda sanat merakı dikkat çekiyor. Dekorasyon ve sanat zevkleriyle takipçilerini şaşırtan ünlüler tablo detaylarıyla takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir'in yeni evindeki paylaşımında arkasında duran tablo da dikkat çekmişti.

Önceki gün evinin tamamlanmış halini takipçileriyle paylaşan Tuba Ünsal’ın, banyosundaki detaylar dikkat çekti. Banyosuna birkaç ödül ve tablo koyduran Ünsal'ın, vazo ve kitaplık detayları da takipçilerini şaşırttı.

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