Ünlülerin ev kombinleri bazılarımız için ilham kaynağı bazılarımız için sadece merak. Evde süslenen de var doğal takılan da... Ünlülerin ev paylaşımlarını bir araya getirdik. Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya kadar işte ünlülerin ev kombinleri...

Demet Özdemir

Serenay Sarıkaya

Neslihan Atagül

Hazal Kaya

Fahriye Evcen

Merve Boluğur

Gülben Ergen