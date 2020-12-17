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17 Aralık 2020 Perşembe 10:00 | Son Güncelleme:

Ünlülerin ev kombinleri

Ünlülerin ev kombinleri

Koronavirüsle uzayan ev süreci ünlülerin de kendi evinde paylaşımlarını artırdı. Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya ve Fahriye Evcen'e kadar ünlülerin ev kombinlerine göz atmaya ne dersiniz?

Ünlülerin ev kombinleri bazılarımız için ilham kaynağı bazılarımız için sadece merak. Evde süslenen de var doğal takılan da... Ünlülerin ev paylaşımlarını bir araya getirdik. Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya kadar işte ünlülerin ev kombinleri...

Demet Özdemir

Serenay Sarıkaya

Neslihan Atagül

Hazal Kaya

Fahriye Evcen

Merve Boluğur

Gülben Ergen

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