17 Aralık 2020 Perşembe 10:00 | Son Güncelleme:
Ünlülerin ev kombinleri
Koronavirüsle uzayan ev süreci ünlülerin de kendi evinde paylaşımlarını artırdı. Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya ve Fahriye Evcen'e kadar ünlülerin ev kombinlerine göz atmaya ne dersiniz?
Ünlülerin ev kombinleri bazılarımız için ilham kaynağı bazılarımız için sadece merak. Evde süslenen de var doğal takılan da... Ünlülerin ev paylaşımlarını bir araya getirdik. Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya kadar işte ünlülerin ev kombinleri...
Demet Özdemir
Serenay Sarıkaya
Neslihan Atagül
Hazal Kaya
Fahriye Evcen
Merve Boluğur
Gülben Ergen