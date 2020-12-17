Tuvalet alışkanlığına erken başlamak ters etki yapabilir

Çocuklarda altına kaçırma ve tuvalet alışkanlığı konusu aileler tarafından araştırılıyor. Alt ıslatmanın fizyolojik nedenlerden kaynaklandığı gibi yakın birinin kaybını yaşamak, taşınma, kardeş kıskançlığı gibi stres yaratan durumların da bu probleme neden olabileceğinin altını çizen Psikolog Cansu Yılmaz, şu şekilde konuştu:

“Çocuk tuvalete tuvaletini yaptığında teşvik edilmeli, desteklenmelidir. Tuvalet alışkanlığına zamanından önce başlamamalıdır. Başlarda çocuk tuvalete anne babanın yardımıyla gitmeli, daha sonra kendi başına gitmesi için cesaretlendirilmelidir.”

KASLARIN YETERİNCE GELİŞMESİ GEREKİR

Psikolog Cansu Yılmaz, “Duygusal problemlerden etkilenen bir çocukta altına kaçırma durumu gözlenebilir. Ayrıca çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanması için gelişmesi gereken kasların yeterince olgunlaşmamasından dolayı da bu problemle karşılaşılabilir.” şeklinde uyardı.

NEDENİ KARDEŞ KISKANÇLIĞI DA OLABİLİR

Alt ıslatmanın ruhsal nedenlerine bakıldığında en sık karşılaşılan nedenin stres olduğuna dikkat çeken Psikolog Cansu Yılmaz, yaşanılan kazalar, travmalar, sevgisiz, ilgisiz kalma gibi duygusal zeminli durumlarda alt ıslatma nedenleri arasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, ailelere önerilerini şu şekilde anlattı: