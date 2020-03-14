Türk usulu el nasıl yıkanır?
ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Mehmet Öz, komedyen Jimmy Fallon'un programında koronavirüsten (Covid-19) korunma yollarını anlattı. Programı izleyen milyonlarca ABD'liye "Türk usulü" el yıkamayı aşama aşama gösteren Öz, ellerin iyice temizlenebilmesi için en az 20 saniye sabunla ovalanması gerektiğinin altını çizdi.
ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Mehmet Öz, komedyen Jimmy Fallon'un programında koronavirüsten (Covid-19) korunma yollarını anlattı.
Programı izleyen milyonlarca ABD'liye "Türk usulü" el yıkamayı aşama aşama gösteren Öz, ellerin iyice temizlenebilmesi için en az 20 saniye sabunla ovalanması gerektiğinin altını çizdi. Detaylı bilgi veren Öz, çoğu insanın ellerini doğru biçimde yıkamadığına dikkat çekti.
Komedyen Fallon ise Mehmet Öz'ün sosyal medya hesabında paylaştığı tedbirleri karton üzerinde seyircilerine gösterdi.