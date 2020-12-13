Tournedos Rossini yemek tarifi nasıl yapılır? Danilo şefin imza tabağı Tournedos Rossini malzemeleri neler?

MasterChef'de heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Yarışmacılara sunulan yeni yemek Danilo şefin imza tabağı Tournedos Rossi tarifi oldu. Peki Tournedos Rossini yemek tarifi nasıl yapılır?

Tournedos Rossini, bu akşam MasterChef Türkiye’de eleme oyunu yemeği oldu. Bir yarışmacının MasterChef hayallerinin biteceği bu oyunda yapılacak bu özel yemeği, Danilo şef yarışmacılara püf noktaları ile birlikte yapılışını anlattı

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye eleme gecesinde Danilo şefin özel tarifi Tournedos Rossini yapılması istendi. Eleme oyununda yarışmacılar, Danilo şefin imza tabağını hazırlamaya çalışırken izleyiciler de Tournedos Rossini tarifi araştırmaya başladı. Danilo şefin anlatımıyla Tournedos Rossini tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası haberimizde.

TOURNEDOS ROSSINI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tenterloin 300 gr

Foie gras 90 gr

Taze Biberiye 1 adet

Taze Kekik 1 adet

Zeytinyağı 50 ml

Maldon tuz 10 gr

Karabiber 5 Gr

Semola un 30 Gr

(Roast beef stock)

1 dilim ilikli kemik

50 gr Salça

20 Gr nişasta

1 Soğan

1 havuç

1 kelle sarımsak

1 stick kereviz

1 adet defne yaprak

(Potato foam)

75 ml süt

75 g tereyağı

1 g tuz

1/2 g muskat cevizi

200 g patates

15 ml patates suyu

2 ml truffle yağı

( Garnish )

1/2 Fresh túrif

2 adet Baby pazı ( yeşil yapraklar )

30 gr tereyağı ( pazı için)

( Tost ekmek )

400 Gr un

225 Gr buz ( kırık buz )

6 Gr tuz

15 Gr şeker

15 Gr maya

TOURNEDOS ROSSİNİ YAPILIŞI

Takoz kesilmiş etimizi hafifçe üstüne elimizle bastırın iki parmak kalınlığa getirin daha sonra üstüne taze biberiye biraz zeytinyağı tuz, karabiber ekleyin etimizi vakum poşetine koyarak vokumlayınız

65 c 20 dk sous vide tekniği kullanarak pişirin daha sonra paketi acip tavada tereyağı ve biberiye ile mühürleyin ve etrafını kare şeklinde kesin. Kestiğiniz etin renginin pembe olması normaldir...

( Kaz ciğeri )

Kaz ciğerini dilimleyip tuz, biber ve semolayla unlayıp tereyağında hafif ateşte kızartın, için yumuşak dişinin çıtır olmasına dikkat edin.

Roast beef stock

İlk olarak kemikleri yağda kızartın.

Ardından sebzeleri un ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun.

Sebzeler pembeleşince salça ve suyu ilave edin.

Taze baharatları ve sarımsağı da ilave edin ve tüm malzemeleri 30 dakika kadar kaynatın.

Tencereyi ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Eğer suyu azalıyorsa sıcak su ilave edebilirsiniz.

Sürenin sonunda ocağın altını kapatın ve sosunuzu ılımaya bırakın.

Son olarak ılıyan sosu tülbent ya da süzgeç yardımı ile süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk etapta koyduğunuz sıvı miktarı yarı yarıya azaldığında ocağın altını kapatabilirsiniz.

Beef sosunuz hazır.

Potato foam

Patatesleri soyup haşlayın daha sonra süzüp içine tereyağı süt muskat tuz biber ekleyin püre haline getirin birazcık türüf yağı ekleyin...

Tost ekmek

Bütün malzemeleri hazırlayıp hamur yoğurma makinasında 4 dakika yoğurunuz, su yerine kırık buz kullanırsanız hamurunuz daha güzel ve formda olacaktır, daha sonra mayalandırıp ekmek pişirme kalıplarına koyarak 180c 25 dk pişirin ..

Garnitür

Baby pazilari hafif sarımsaklı yağda soteleyin tuz biber ekleyin.

Yemeğimizi servis ederken taze Türüf mantarı kullanabilirsiniz.

Servis esnasında

Tereyağında biberiye ve kekik ile kızarmış ekmek dilimi, üstünde orta pişmiş suos wide pişmiş dana bonfile , üstünde çıtır kaz ciğeri , tereyağında beklemiş sote baby pazı , miss kokulu taze türüf köpüğü ve ilikli rost edilmiş kemik ve kök sebze özü suyu ile tamamlayarak güzel bir sunum yapabilirsiniz.. biz böyle dekorladık sizde kendi stilinizi ve dokunuşlarınızı katabilirsiniz....

Unutmayın

Yeni bir yemeğin bulunuşu, insanı, yeni bir yıldızın bulunuşundan çok daha mutlu kılar Afiyet olsun