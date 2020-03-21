Toplu taşımada koronavirüsten koruyan 5 altın kural!
Toplu taşıma araçlarını kullananlar koronavirüsten nasıl korunmalı? Bu soru son günlerde en çok merak edilen soruların başında geliyor. Toplu taşıma kullananlar ne yapmalı? Nasıl tedbir almalı? İşte toplu taşımada sizi koronavirüsten koruyacak 5 altın kural…
Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı tedbirler artıyor. Fakat birçoğumuz hâlâ toplu taşımayı da mecburiyetten kullanmak durumundayız. Peki, toplu taşıma kullananlar koronavirüsten nasıl korunmalı? Nasıl tedbir almalı? İşte toplu taşımada sizi koronavirüsten koruyacak 5 altın kural…
Yanınızda muhakkak ufak bir şişeyle kolonya, el dezenfektanı veya ıslak mendil bulundurun
Toplu taşımada kalabalık olan kısımlara değil, yoğunluğun az olduğu kısımlara ilerleyin
Metro, otobüs, tramvay gibi araçlardan indikten sonra muhakkak ellerinizi yıkayın
Elleriniz için kullandığınız el dezenfektanlarını bir peçeteye sıkarak kullandığınız cep telefonlarınızı dezenfekte edin
Ortak alanlarda sosyal mesafeyi (1-2 metre) koruyun