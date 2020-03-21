Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Toplu taşımada koronavirüsten koruyan 5 altın kural!

Toplu taşımada koronavirüsten koruyan 5 altın kural!

Toplu taşımada koronavirüsten koruyan 5 altın kural!

Toplu taşıma araçlarını kullananlar koronavirüsten nasıl korunmalı? Bu soru son günlerde en çok merak edilen soruların başında geliyor. Toplu taşıma kullananlar ne yapmalı? Nasıl tedbir almalı? İşte toplu taşımada sizi koronavirüsten koruyacak 5 altın kural…

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı tedbirler artıyor. Fakat birçoğumuz hâlâ toplu taşımayı da mecburiyetten kullanmak durumundayız. Peki, toplu taşıma kullananlar koronavirüsten nasıl korunmalı? Nasıl tedbir almalı? İşte toplu taşımada sizi koronavirüsten koruyacak 5 altın kural…

Yanınızda muhakkak ufak bir şişeyle kolonya, el dezenfektanı veya ıslak mendil bulundurun

Toplu taşımada kalabalık olan kısımlara değil, yoğunluğun az olduğu kısımlara ilerleyin

Metro, otobüs, tramvay gibi araçlardan indikten sonra muhakkak ellerinizi yıkayın

Elleriniz için kullandığınız el dezenfektanlarını bir peçeteye sıkarak kullandığınız cep telefonlarınızı dezenfekte edin

Ortak alanlarda sosyal mesafeyi (1-2 metre) koruyun

İşaret diliyle "Evde kal Türkiye"

Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aç karnına su içmek için 10 neden

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları