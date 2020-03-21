Toplu taşımada koronavirüsten koruyan 5 altın kural!

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı tedbirler artıyor. Fakat birçoğumuz hâlâ toplu taşımayı da mecburiyetten kullanmak durumundayız. Peki, toplu taşıma kullananlar koronavirüsten nasıl korunmalı? Nasıl tedbir almalı? İşte toplu taşımada sizi koronavirüsten koruyacak 5 altın kural…

Yanınızda muhakkak ufak bir şişeyle kolonya, el dezenfektanı veya ıslak mendil bulundurun

Toplu taşımada kalabalık olan kısımlara değil, yoğunluğun az olduğu kısımlara ilerleyin

Metro, otobüs, tramvay gibi araçlardan indikten sonra muhakkak ellerinizi yıkayın

Elleriniz için kullandığınız el dezenfektanlarını bir peçeteye sıkarak kullandığınız cep telefonlarınızı dezenfekte edin

Ortak alanlarda sosyal mesafeyi (1-2 metre) koruyun

İşaret diliyle "Evde kal Türkiye"