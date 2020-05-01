Tok tutan hurma tatlısı tarifi Somer Şeften ramazana özel hurma tatlısı

Hurma tatlısını hiç duydunuz mu? Eğer henüz denemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Ramazana özel kendi kitabından Akşam okuyucularına tarif veren ünlü Şef Somer Sivrioğlu hurma tatlısının yapılışını anlattı. Tok tutan lezzetli bir tarif arıyorsanız hurma tatlısı tam size göre bir tarif olacaktır. Evde bolca hurması olanların değerlendirebileceği enerji deposu olan hurma tatlısının yapılışı oldukça kolay. İşte tok tutan ve direnci artıran hurma tatlısı tarifi ve malzemeleri...

SOMER ŞEFTEN HURMA TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

16 adet hurma(tercihen Medine)

150 gram(1 bardak) badem, küçük doğranmış

150 gram bitter çikolata(%70 kakao)

70 gram(yarım bardak) dövülmüş Antep fıstığı

HURMA TATLISI YAPILIŞI

Hurmaları ikiye ayırıp çekirdekleri çıkarın. Boşluğu küçük doğranmış badem ile doldurun.

Geniş bir tencerede 750 ml(3 bardak) suyu kaynatın. Daha sonra ateşin altını kısın, tencerenin üzerine küçük metal bir karıştırma kâsesi koyun. Bir kapak gibi tencerenin kenarlarını kapattığından ve altındaki suya değmediğine emin olun. Bir tepsiye pişirme kâğıdı serin. Çikolatayı küçük parçalara bölün ve yavaş yavaş kâseye ekleyin.

Çikolatanın erimesi için sürekli karıştırın. Maşa veya kevgir kullanarak hurmaları tek tek sıcak erimiş çikolatayla kaplayın. Çikolata ile kaplanmış hurmaları tepsiye dizin ve biraz soğumaya bırakın.

Antep fıstığını küçük bir kâseye koyun. Hala ılık olan hurmaları yarısına kadar fıstık kâsesine batırın ve temiz tepsiye dizin. Çikolatanın donması için 30 dakika buzdolabına koyun ve sonra servis edin.