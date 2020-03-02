Terazi burcunu önemli bir gün bekliyor! 2 Mart Pazartesi günü burç yorumları

2 Mart Pazartesi günü burcunu merak edenler burç yorumlarını araştırıyor. Haftanın ilk günü Aslan burcunu gergin, Terazi için önemli, Oğlak burcu için sinirli bir gün bekliyor. Koç, Boğa, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçlar hakkında hakkında bilgi veren AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar hakkında en önemli durumları haberimizde paylaştı. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yakın çevren ve kardeşlerinle olan iletişiminin dikkat çekeceği bugün Ay Merkür kare açısının etkisiyle sinirli bir tavır ile olayları hiç istemediğin noktalara vardırmamaya dikkat etmelisin. Geçmiş konular açılabilir ve bu her iki tarafı da gerginleştirebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Sahip olduğun yeteneklerini özellikle bugün ortaya koyman ve çevrene göstermen iyi olacaktır. Ay ilk dördün fazında ilerliyorken sen de aklındaki yeni fikirlerin için hareket etmeye başlamalısın. İçsel gerilimler yaşayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. İletişim konuları ön planda. Geçmişten gelen konular ile ilgili eleştiriler almak seni sinirlendirecek olabilir. Merkür'ün retro pozisyonda olması teknolojik alanlarda zorlanmana sebep olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Balık yeniayı ile birlikte oluşan yeni düşüncelerini artık duyurmaya başlayabilirsin. Aşk hayatında yaşadığın sorunları gereksizce büyütmemeye özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün çok kolay enerjiler olmayabilir. Özellikle işinde hâli hazırda yürüttüğün projelerin ile ilgili olarak karar vermekte zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde ise ikili ilişkilerinde gerginlikler ve gelgitler söz konusu olabilir. Geçmişe fazla takılmamanız her ikinizin de hayrına olacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

İş hayatınla ilgili aklındaki sorulara cevap arıyor olabilirsin. Bugün patronunla olan ilişkilerinde birtakım yanlış anlamalar olabilir. Otorite figürlerinin mantıksız talepleri seni sinirlendirecektir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Eğitimle ilgili bir iş yapıyorsan ya da eğitim alıyorsan bilgilerini aktarmak ve bilgi toplamak adına önemli işlerin olabilir bugün. Yanında çalışanlara önemsiz işleri aktarabilirsen işlerini çok daha kolay bir şekilde toparlayabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Alacak, verecek ve kredilerle ilgili olarak bugün birtakım bilgiler toplamak isteyebilirsin. Balık yeniayı ile birlikte yeni bir şeyler satın almayı düşünüyorsan bugün hareket etmeye başlamak için hayli uygun bir gün. Akşam saatlerine doğru aile içerisinde gerginlikler yaşanabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Anlaşmalar ve sözleşmeler ile ilgili konularda hareketli zamanlar var. Ortaklı iş yapan bir Yay isen gökyüzündeki gergin açılar sorunları gereksizce büyütebileceğinize işaret ediyor. Konuşmak istediğin bir konu varsa bunu yarına ertelemen daha iyi olacaktır.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Çalışanlarına karşı bugün sinirli bir tutum içerisine girebilirsin. Onlara karşı tutamayacağın vaatlerde bulunmamaya özen göstermelisin. Bugün adeta boş konuşan insanlara karşı tahammülüm yok denecek kadar az.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Sinirsel gerginliklerinin yoğun olacağı bir gün olabilir. Plansız hareket ediyor olman işlerini bir türlü toparlayamamana sebep olabilir. Akşam saatlerinde aile içerisindeki iletişimdeki yaşadığınız zorluklar çocukların ile aranda dengeyi bulmanı zorlaştırabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ailenle ilgili konularda hareketli olacağın bir gün geçirebilirsin. Ay bugün ilk dördün fazında ilerliyorken aklındaki yeni fikirler için harekete geçmeye başlayacaksın. Kararsızlıkların söz konusu olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin