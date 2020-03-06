Terazi burcuna iyi haber, Balık burcuna kötü haber! 7 Mart Cumartesi burç yorumları!

7 Mart 2020 Cumartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Balık burcunu sağlık sorunları, Koç burcunu eğlenceli bir gün, Terazi burcunu aşk dolu bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay tüm gün boyunca Aslan burcunda ilerliyor olacak. Çocuklarınla birlikte eğlenceli vakit geçirmek ve keyifli aktiviteler yapmak için harika bir gün. Bekar bir Koç isen aşk hayatında sıcak ve eğlenceli bir gün geçirebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Günün büyük çoğunluğunu evinde ya da ailenle birlikte geçirebilirsin. Çocuksu tavırlarınla onların ilgisini üzerine çekmek istiyorsun. Yaptıklarınla takdir görmek ve alkışlanmak arzun yarın çok yüksek olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Kardeşlerinle birlikte sanatsal faaliyetler içerisinde bulunabilirsin. Yaratıcı enerjin hayli yüksek. Aynı zamanda 7 Mart Cumartesi günü için kısa süreli seyahatler için de cesaretin var. Yakın yerlere tanıdıklarınla birlikte kısa bir seyahat düzenleyebilir ve eğlenceli bir gün geçirebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Parasal konularda cömert bir günündesin. Yakın çevrenle birlikte güzel bir gün geçirebilirsin. Aynı zamanda yarın sahip olduğun yeteneklerini yaratıcı enerjinle birleştirip sanatsal faaliyetlerle dışa vurabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsin. Partnerin ile birlikte keyif aldığınız aktivitelere vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Ancak ilişkilerinde fazla buyurgan tavırlar içerisinde olmamaya dikkat etmelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Ay yarın Aslan burcunda ilerliyorken sen de evde yalnız kalacak olsan bile yaratıcı enerjini aktive edecek bir sürü işle meşgul olabilirsin. Her ne kadar kontrollü olmak istesen de yarın çok fazla kontrol edemediğin durumlar söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sosyal çevrendeki kişilerle ve yakın arkadaşlarınla birlikte olmak adına aile uygun bir gün. Eğlenceli sportif faaliyetler yapabilirsiniz. Dikkat çekme isteğin hayli yüksek. Arkadaş çevrenden birisiyle aranda yeni bir aşk ve flört durumları meydana gelebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Hedeflerin ve kariyerinle ilgili konular yarın yüksek oranda odak noktan olacak. Otoriter tavırlarınla senin adına çalışanları yönetmek isteyebilirsin. İş hayatında daha fazla görünür olmak istiyorsan yarın harekete geçebilirsin. Aynı zamanda saçlarına ilgili değişiklik yapmak istiyorsan da yarın kullanabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Kreatif konularla ilgili eğitim alıyorsan veya iş yapıyorsan yarın yaratıcılığını kullanabileceğin ve enerjinin yüksek olacağı enerjiler var. Moda işi ile uğraşıyorsan tasarımlarında Aslan burcu doğası ile uygun olarak sıcak renkler ve cesur çizgiler kullanabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Ortak paylaşımların ile ilgili konularda fazla kontrolcü olman ve gereğinden fazla inatçı davranman ilişkilerinde arandaki problemleri arttırabilir. Yarın aynı zamanda kişisel bakımına da vakit ayırabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Ay yarın karşıt burcu olan Aslan da ilerliyor olacak. Çocuksu ve flörtçü tavırların eşinle arandaki buzları eritebilir ve hoşça vakit geçirebilirsiniz. Cömert bir günündesin. Dolayısıyla güzel vakit geçirmek için kaliteli mekanlardan ödün vermeyeceksin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Evcil hayvanları olan bir Balık burcu isen yarın vaktinin çoğunu onlara ayırabilirsin. Köpek ya da kedin varsa onların kişisel bakımları için de güzel bir gün. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin. Özellikle sırt bölgende ağrılar hissedebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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