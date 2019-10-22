Terazi burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Terazi burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sosyal çevren ve arkadaşların arasında dikkat çekmek istiyorsun. Bir süredir agresif tavırlarınla küstürdüklerin varsa bugün öğle saatleri onlarla yeniden dostane ilişkiler kurman ve sevecen tavırlarınla gönüllerini alman için çok uygun. Ay son dördün fazında ilerliyorken yürüttüğün projelerle ilgili konuların netleşmesi söz konusu.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin