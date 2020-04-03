Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaşın temizlik anlayışı da değişti. Bazı insanlarda temizlik takıntısı ortaya çıktı. Peki, temizlik hastalığına yakalandığınız nasıl anlaşılır?

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, bu süreçte temizlik hastalığı olanları uyardı. Bozkurt, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) halk arasında temizlik hastalığı olarak anıldığını, temizliğe yönelik olan takıntılı davranışın OKB’nin tiplerinden biri olduğunu ve toplumda sıklıkla görüldüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“OKB hastaları temizliği bilinçsizce yaparlar, genelde onları motive eden bir neden vardır ama bu neden gerçekçi bir neden değildir ve kendilerinin, çevrelerindeki insanların yaşamını zora sokar. Ama bu pandemik salgında hijyen çok önemli, elimizin, yüzümüzün, kullandığımız gereçlerin temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Bu gerçekçi bir neden, bunu hastalanmamak için yapıyoruz. OKB hastaları ise temizliği gerçekçi bir nedene bağlamazlar, örneğin onlara göre ellerini ancak çamaşır suyuyla yıkamak temiz olmayı sağlar. İşte gerçeklik tarafı burada bozulur. ”

Bozkurt, sağlıklı bireylerin sabunla ellerini belli bir süre yıkamalarının hijyen için yeterli olduğunu bildiğini ancak OKB hastalarının bunu yeterli görmediğini aktararak, “Çamaşır suyunun sağlıklarını çok kötü etkilediğini bilmelerine rağmen, ruhsal rahatlama hissetmek için bunu yaparlar. Hijyeni ve tutarlı temizliği uygulamamız lazım, OKB hastaları kendi yöntemlerini uygulamak yerine, uzmanlar tarafından detaylı anlatılan temizleme yöntemlerini kullanmalıdır.” diye konuştu.

“GÜNÜMÜZÜ PLANLAYARAK YAŞAMALI, KENDİMİZİ AKTİF TUTMALIYIZ”



Bozkurt, evde kalınması gereken bu günlerin, hafta sonunu evde geçiren öğrencilerin veya çalışan, çalışmayan insanların gününe benzemediğini belirtti.

Kübra Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hafta sonları evde vakit geçirmek istiyorsanız, biraz tembellik yaparsınız, biraz fazla uyursunuz, evde kalan birikmiş işleri yaparsınız, televizyon izlersiniz veya kafanızda ne planlamışsanız onu yaparsınız. Ama şu durumda her gününüzü evde, sanki hafta sonu evde kalmışsınız gibi gevşek geçirmemelisiniz çünkü hareketsiz bir yaşam sürmeye başlarsanız, bir süre sonra depresif hissetmeye başlarsınız. Hareketsiz durdukça hastalanırız. Bu, ruhsal sağlığımız için geçerli önermelerden biridir. Aktif olmalıyız, zihnimizi ve vücudumuzu aktif tutmalıyız. Yani günümüzü planlayarak yaşamalı, kendimizi aktif tutmalıyız.”

“AİLE İÇİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER RUH SAĞLIĞIMIZ İÇİN DAHA FAYDALI OLACAKTIR”



Her gün uygulanması gereken programın belli olması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, önceden hedeflenen ama yapmaya bir türlü fırsat bulunamayan aktivitelere günlük programda yer verilebileceğini söyledi.

Bozkurt, evde uygulanacak egzersizlere vakit ayrılması gerektiğini anlatarak, “Yeterli uyku saatlerimiz olmalı, gündüz uyuklamasından kaçınmalıyız. Yemek saatlerimiz belli olmalı. Aile içi sohbete de daha fazla zaman ayırabiliriz. Kaygımızı arttırabilecek, sosyal medyada dönen gerçek dışı haberleri okumaktansa, aile içi yapılabilecek aktiviteler ruh sağlığımız için daha faydalı olacaktır.” diye konuştu.