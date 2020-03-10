Tansiyonu düşüren 10 şifalı yiyecek

Binlerce insanın yaşadığı sağlık problemlerinin başında yüksek tansiyon geliyor. Yüksek tansiyon, en tehlikeli kalp ve damar bozukluklarından birisi olarak bilinmektedir. Sağlıksız beslenme, fazla kilo, stres vb. gibi birçok sebep yüksek tansiyonu tetikleyebiliyor. Tansiyonun belirtileri nelerdir? Tansiyona ne iyi gelir? gibi sorular gün içinde araştırılıyor. Tansiyon, genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulak çınlaması ve uğultu yine baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Doktor kontrolünde verilen yüksek tansiyon ilaçlarının yanı sıra tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi de bu sağlık problemini önlemede yardımcı oluyor.



1- Meyve ve Sebzeler

Tansiyonu tetikleyen bir diğer unsur tuz kullanımıdır. Tuz, vücudunuzdaki fazla sıvının dışarı çıkmasını engellemektedir. Bu da atardamarlar üzerindeki kan basıncını arttırır. Ispanak, brokoli ve lahana gibi potasyum ve magnezyum bakımından zengin yeşil yapraklı besinleri tüketmeniz tansiyonunuzu düşürme konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca meyveler de vitamin ve mineral bakımından zengin oldukları için, yüksek tansiyonu dengelemede fayda sağlayacaktır.

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2- Süt ve Süt Ürünleri

Kalsiyum gibi gerekli bir mineralin takviyesi, kan basıncı bakımından önemli bir nokta olan damar sağlığı ve damar tıkanıklığını önleyici bir faktöre sahiptir. Kalsiyum bakımından zengin olan süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi yüksek tansiyonu dengeleme konusunda önemlidir. Süt ve süt ürünleri seçiminizde az yağlı ve yağsız tercihleriniz de önemlidir.

3- Balık

Diğer kalsiyum bakımında zengin olan besin ise balıktır. Sardalya, somon, alabalık vb. gibi omega 3 ve omega 6 yönünden zengin yağ asitleri ve mineralleri içinde bulunduran balık ürünleri, kalbinize yardımcı olabilecek ve yüksek tansiyonunuzu dengeleyecek besinler arasındadır.

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4- Kuruyemiş

Badem, fındık, fıstık ve ceviz gibi kuru yemişler, kan basıncınızı düşürmek ve kalp sağlığınızı yarar sağlayacak şekilde önemli bir besin kaynağıdır. Günde bir avuç kuru yemiş faydalı olacaktır.

5- Tam Tahıllı Besinler

Tam tahıllı besinler lif bakımından zengin ürünlerdir. Kan basıncınızı dengelemede, kilonuzu kontrol etme açısından kepekli veya yulaf içeren besinler tüketilmesi yardımcı olacaktır. Ayrıca beyaz un ve şeker gibi karbonhidrat bakımından yoğun takviyelerin kullanılmasında da dikkat edilmesi önemli bir konudur.

6- Sarımsak

Sarımsak, yapılan yemeklerin lezzetlenmesi açısından önemli olduğu gibi kan basıncını dengeleyen bir besindir. İçinde bulunan prostaglandin maddesinden dolayı tansiyonu düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Yalnız önemli bir nokta tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

7- Zeytinyağı

Antioksidanların içinde buluna polifenol bileşenleri zeytinyağında yüksek oranda bulunmaktadır. Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Günlük tüketimin olarak dengeli kullanılması dahilinde kalp basıncını düşürmede etkili besinlerden bir tanesidir.

8- Nar

Nar suyu ve ya nar meyvesi olarak düzenli tüketilmesi kan basıncını dengeleme yardımcı olmaktadır. Kanda oluşan oksitlenmeyi önleyici yapısıyla kan hücrelerini yenilemekte yardımcı olup kalp ve damar sağlığı açısından faydalıdır.

9- Baklagiller

Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru baklagiller kan basıncını dengeleme konusunda faydalı olduğu bilinmektedir. Nohut, mercimek, bezelye ve fasulye gibi zengin minerale ve life sahip baklagiller, hem tansiyonu dengelemede hem de kalp sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyici yapıya sahiptir.

10- Bitter Çikolata

En önemli antioksidanlardan bir tanesi de kakaodur. Bitter çikolata, içeriğinde kakaonun fazla bulunması sebebiyle kalp hastalıklarına karşı yarar sağlayacak besinlerden bir tanesidir. Kolesterol seviyesini koruduğu ve stres gibi olumsuz etkenlere karşı etkili olması durumdan düzenli olarak tüketilebilir. Bu da tansiyonu düşürebilecek 10 şifalı yiyecek konusunda favori besinlerden olmasını sağlamıştır.