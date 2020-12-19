Tansiyona ve romatizmaya şifa! Her gün bir çay kaşığı yetiyor

Orman gülünün faydaları saymakla bitmiyor. Orman gülü romatizmadan soğuk algınlığına ve tansiyona kadar şifa oluyor. Peki, orman gülü nasıl tüketilir?



Yaprağı, su ve zeytinyağıyla kaynatılır, ardından süzülür. Elde edilen yağla, romatizma ve soğuk algınlığından ötürü ağrıyan noktalara masaj yapılır. Yaprağı kaynatılıp kaşınan el ve ayaklara pansuman yapıldığında o şikayetleri ortadan kaldırır. Orman gülü balından düzenli olarak her gün bir çay kaşığı yenilirse tansiyonu düşürür.

ORMAN GÜLÜ NEREDE YETİŞİR?



Orman gülü Avrupa, Asya dağlarında yetişen açelyaya benzer bitkidir.